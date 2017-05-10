Новый размер удержания с нанимателей средств для выплаты зарплаты установлен в Беларуси

11 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси при расчете средств, подлежащих перечислению вне очереди платежей на погашение задолженности по заработной плате, наниматели должны бронировать в расчете на одного работника Br308,67. Данный норматив применяется с 11 мая 2017 года, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Министерстве труда и социальной защиты.

В соответствии с указом от 27 ноября 1995 года №483 "Об обеспечении своевременной выплаты заработной платы" с нанимателей, имеющих задолженность по выплате зарплаты, в бесспорном порядке удерживаются суммы, соответствующие 1,5 размера бюджета прожиточного минимума для трудоспособного населения, скорректированного на индекс потребительских цен на каждого работника с учетом коэффициентов повышения тарифных ставок рабочих по технологическим видам работ, производствам и отраслям экономики.

По данным Национального статистического комитета, индекс потребительских цен за апрель текущего года составил 100,7%. Таким образом, бюджет прожиточного минимума для трудоспособного населения (Br204,35), скорректированный на индекс потребительских цен за апрель, составляет Br205,78. При расчете средств, подлежащих перечислению вне очереди платежей на погашение задолженности по заработной плате, наниматели должны бронировать в расчете на одного работника сумму, соответствующую 1,5 размера бюджета прожиточного минимума для трудоспособного населения, скорректированного на индекс потребительских цен, - Br308,67.-0-