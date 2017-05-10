|
"Шорты наденем во второй половине месяца". Синоптик о том, чем плох майский снег
11.05.2017 16:39 — Новости Общества | Tut.by
В ночь на 11 мая в Беларуси побит температурный рекорд 117-летней давности. В Верхнедвинске столбик термометра зафиксировал -4,5 градуса. До сегодняшнего дня рекордно низкой температура 11 мая была в 1900 году. Тогда в Марьиной Горке воздух охладился до минус 2,8 градусов. TUT.BY поинтересовался у синоптиков, почему в мае идет снег и насколько это плохо.
— В начале мая снег у нас идет не часто, но такое случается, — рассказывает Дмитрий Рябов, начальник службы метеорологических прогнозов Гидромета Минприроды. — Это происходит из-за поступления с северных широт более холодных воздушных масс. Кстати, 1 мая 2007 года тоже было снежно. Похожая погода зафиксирована и 19 мая 1952-го. Снег тогда шел два дня и причинил немало вреда, высота снежного покрова составила 6−7 сантиметров. Отмечу, что снежно в Беларуси бывало и летом: 6 июня 1962 года. Это пока самый поздний случай, когда у нас вдруг случалась зима.
Абсолютный минимум мая составляет минус 6,4 градуса и был зафиксирован 8 мая 1953 года в Вилейке.
— Снег в мае — это очень плохо?
— Из-за резкого похолодания ухудшились агрометеорологические условия. Снежный покров сдерживает проведение полевых работ. Морозы приостановили развитие сельхозкультур, и, конечно, существенно сдерживают появление всходов яровых. Неблагоприятно все это сказывается и на опылении цветущих плодовых культур. Заморозки опасны для формирования цветков и завязей.
Кроме того, по данным наших метеостанций, во многих районах Витебской области, в центральной части страны и юго-западном регионе сохраняется еще и переувлажнение почвы.
Специалист отмечает: из-за того, что в ближайшие сутки также прогнозируются заморозки, агрометеоусловия останутся сложными.
— Это значит, мы останемся без вишен и яблок?
— С уверенностью так сказать нельзя. Но отрицательные температуры, на урожае, конечно, скажутся.
— А как такие морозы вписываются в сообщения о глобальном потеплении?
— Глобальное потепление было, есть и продолжается, — отмечает Дмитрий Рябов. — Погода бывает то более холодной, то более теплой. Но в среднем температура все равно повышается. Зимы становятся мягче и короче. В этом году по своим климатическим параметрам весна пришла к нам в феврале. Это значит, на месяц раньше. При этом она была неустойчивая, затяжная и контрастная по температурам. Сегодня, например, холодно, но отмечалось и +20, и +24.
— Когда же потеплеет?
— Атмосферный фронт, который смещался с Западной Европы и принес нам мокрый снег, с дождем и порывистым ветром, постепенно уходит на восток. Циклон, кстати, затронул не только нас, но и соседей. Очень холодно, например, в Москве и странах Балтии. И в Польше прохладно.
Однако, по словам специалиста, погода улучшается. Завтра уже без осадков, лишь в крайних южных районах страны ожидается дождь.
В ближайшую ночь термометры покажут 0…-5 °С, днем — +10…+16 °С, по югу + 17…+18 °С.
— В выходные ожидается спокойная и солнечная погода, — говорит Дмитрий Рябов. — Температура днем +11…+18 °С, ночью −2…+8 °С. В воскресенье без осадков +15…+ 20 °C тепла.
— А когда можно будет в шортах ходить?
— Это уже во второй половине мая.
Более подробно о погоде на неделю можно узнать
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В ночь на 11 мая в Беларуси побит температурный рекорд 117-летней давности. В Верхнедвинске столбик термометра зафиксировал -4,5 градуса. До этого холоднее было только...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)
Комментарии