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Беларусь и Казахстан проводят конкурс совместных научно-технических проектов

11.05.2017 17:16 — Новости Общества | БелТА  
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11 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Казахстан проводят конкурс совместных научно-технических проектов. Такая информация размещена на сайте ГКНТ, сообщает БЕЛТА.

Государственный комитет по науке и технологиям Беларуси и Комитет науки Министерства образования и науки Казахстана объявляют конкурс совместных белорусско-казахстанских научно-технических проектов на 2018-2019 годы. Заявки принимаются с 15 мая по 15 июня 2017 года по приоритетным направлениям двустороннего сотрудничества.

Документы должны содержать подготовленный в установленном порядке бизнес-план, письменные обязательства заказчика по практическому использованию результатов исследований и разработок, а также письменные обязательства по долевому участию в финансировании затрат по проекту в размере не менее 50% общего объема планируемых на эти цели средств.

Заполненные формы необходимо направить в ГКНТ до 15 июня текущего года в печатном (в трех экземплярах) и электронном (на CD-диске) видах.

Конкурс совместных научно-технических проектов проводится в соответствии с соглашением между правительствами Беларуси и Казахстана о научно-техническом сотрудничестве от 3 июня 1999 года.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Заявки принимаются с 15 мая по 15 июня 2017 года по приоритетным направлениям двустороннего сотрудничества.

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