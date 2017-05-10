11 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Участники Недели моды в Беларуси продемонстрируют солидарность в борьбе с ВИЧ/СПИДом, сообщил журналистам консультант по коммуникации и работе с общественностью ЮНЭЙДС в Беларуси Сергей Кручинин, передает корреспондент БЕЛТА.

ЮНЭЙДС в этом году объявил конкурс, итоги которого будут подведены 14 мая во время заключительного показа Недели моды в Беларуси. В нем принимают участие 26 белорусских дизайнеров. Каждый готовит модель с использованием красной ленточки - официального международного символа борьбы со СПИДом. Причем ленточка будет с белорусским орнаментом. Тем самым участники с помощью творчества продемонстрируют солидарность в плане профилактики и борьбы с ВИЧ/СПИДом.

Победитель получит грант на международную стажировку у известных мировых дизайнеров. Кроме того, он сможет выступить с финальным дефиле в рамках 6-й международной конференции по ВИЧ/СПИДу для стран Восточной Европы и Центральной Азии, которая пройдет в 2018 году. Ее участниками станут в том числе известные дизайнеры - послы доброй воли ЮНЭЙДС. Прорабатывается возможность приезда Виктории Бекхэм.

Цель конкурса - не только предоставить возможность дизайнеру презентовать свою работу на международной арене. Основной посыл - способствовать разрушению стереотипов и мифов в отношении ВИЧ/СПИДа, повышение информированности населения о проблеме. Более того, важно, чтобы каждый человек знал свой ВИЧ-статус. Поэтому всем участникам и гостям мероприятия будет предложена возможность пройти самотестирование на ВИЧ. Это простая процедура, не требующая забора крови. Точный результат можно будет получить спустя 20 минут.

Неделя моды в Беларуси (Belarus Fashion Week) проходит в НВЦ "Белэкспо" с 11 по 14 мая.-0-