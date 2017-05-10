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Спортсмены из стран ЕАЭС перестанут быть друг для друга легионерами
11.05.2017 17:36 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus
Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) попросила страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в течение 10 дней сообщить о принятых мерах по устранению ограничений в отношении спортсменов-легионеров из ЕАЭС, сообщается в пресс-релизе ЕЭК.
Спортсмены из стран ЕЭС, куда входят Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Россия, в настоящее время считаются легионерами в составе российских клубов Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ), Футбольной национальной лиги (ФНЛ), Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), баскетбольной Единой лиги ВТБ и других. ЕЭК призвала
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