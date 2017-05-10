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Спортсмены из стран ЕАЭС перестанут быть друг для друга легионерами

11.05.2017 17:36 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus  
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Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) попросила страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в течение 10 дней сообщить о принятых мерах по устранению ограничений в отношении спортсменов-легионеров из ЕАЭС, сообщается в пресс-релизе ЕЭК.

Спортсмены из стран ЕЭС, куда входят Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Россия, в настоящее время считаются легионерами в составе российских клубов Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ), Футбольной национальной лиги (ФНЛ), Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), баскетбольной Единой лиги ВТБ и других. ЕЭК призвала ЕАЭС соблюдать договор, по которому спортсмены из стран союза не должны быть легионерами во внутренних турнирах.

Новый Таможенный кодекс ЕАЭС
 
 
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ЕЭК ждет отчет об исправлении ситуации в течение 10 дней.

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