Спортсмены из стран ЕАЭС перестанут быть друг для друга легионерами

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) попросила страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в течение 10 дней сообщить о принятых мерах по устранению ограничений в отношении спортсменов-легионеров из ЕАЭС, сообщается в пресс-релизе ЕЭК.

Спортсмены из стран ЕЭС, куда входят Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Россия, в настоящее время считаются легионерами в составе российских клубов Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ), Футбольной национальной лиги (ФНЛ), Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), баскетбольной Единой лиги ВТБ и других. ЕЭК призвала ЕАЭС соблюдать договор, по которому спортсмены из стран союза не должны быть легионерами во внутренних турнирах.