Замдиректора Бобруйского комбината хлебопродуктов осудили за сбитого насмерть велосипедиста

Заместителя директора ОАО «Бобруйский комбинат хлебопродуктов» осудили за нарушение правил дорожного движения и эксплуатацию транспортного средства, повлекшее по неосторожности смерть другого человека. В июне 2016 года в Бобруйске он насмерть сбил велосипедиста .



Фото: Александр Филюков­, bobr.by

ДТП произошло около 18.00. На служебном автомобиле Skoda мужчина ехал по улице Ванцетти со стороны переулка Нахимова в направлении улицы Пушкина со скоростью 50 км/ч.

— Из-за утомления замдиректора потерял контроль над управлением автомобилем и выехал на полосу встречного движения. Там совершил наезд на велосипедиста, после чего выехал за пределы проезжей части, совершил наезд на дворовую постройку, отлетевшей частью которой был поврежден автомобиль Ford. Велосипедист получил различные тяжкие телесные повреждения, от которых он скончался в больнице, — рассказала старший помощник прокурора Могилевской области Елена Шумейко.



Фото: Александр Филюков­, bobr.by

Обвиняемый вину признал полностью. Суд, учитывая его личность и обстоятельства дела, назначил ему наказание в виде лишения свободы на 2,5 года с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях поселения. Также осужденного лишили права управления транспортными средствами на 5 лет.