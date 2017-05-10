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График отключения горячей воды в Минске может быть сдвинут на сентябрь
11.05.2017 18:27 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 11 мая – Sputnik. График отключения горячей воды в Минске для некоторых потребителей может быть сдвинут на сентябрь текущего года, сообщил в четверг начальник отдела энергетики управления городского хозяйства и энергетики Мингорисполкома Дмитрий Плашков.
Частичное отключение горячего водоснабжения в столице должно было начаться 10 мая – для плановых работ по ремонту сетей. Однако власти столицы приняли решение изменить начало "сезона тазов" из-за
"Если погодные условия останутся неблагоприятными, график отключений горячей воды нужно будет скорректировать и тех потребителей, у которых отключать горячую воду должны были с 10 мая, придется передвинуть на сентябрь", – цитирует слова Плашкова агентство "
Он также отметил, что в случае наступления тепла, некоторые минчане могут остаться без горячего водоснабжения уже в понедельник 15 мая. При этом сроки графика отключений не придется менять, сдвигая на осень.
Как ранее сообщили Sputnik специалисты Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды, потепления в Беларуси
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Некоторые минчане могут остаться без горячего водоснабжения уже в понедельник 15 мая.
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