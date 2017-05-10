Жителя Славгорода осудили за нападение на сотрудницу милиции

Неоднократно судимого 26-летнего жителя Славгорода осудили за сопротивление сотруднице органов внутренних дел при выполнении ею обязанностей по охране общественного порядка. Мужчина напал на инспектора по делам несовершеннолетних и избил ее.



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Инцидент произошел еще 23 октября 2016 года. Осужденный находился в танцевальном зале районного Центра культуры и народного творчества в Мстиславле, был пьян. Здесь же на дежурстве была участковый инспектор по делам несовершеннолетних.

Капитан милиции попыталась утихомирить разбушевавшегося славгородчанина, когда он вместе со знакомыми начал хулиганить. В ответ мужчина схватил инспектора за одежду и ударил ее кулаком по лицу. Инспектор упала, а осужденный продолжил ее избивать. Женщина получила легкие телесные повреждения.

Обвиняемый вину признал полностью, однако суд, учитывая его личность и обстоятельства данного дела, назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года и 2 месяца с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях строгого режима, рассказала старший помощник прокурора Могилевской области Елена Шумейко. Также с мужчины взыскали материальную компенсацию морального вреда в пользу потерпевшей в размере 3,5 тыс. рублей.