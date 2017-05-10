Поликлиники Минска с 16 мая переходят на летний режим работы, сообщили БЕЛТА в комитете по здравоохранению Мингорисполкома.



Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

В будние дни регистратура в поликлиниках будет работать с 7.00 до 20.00, вспомогательные службы (клинико-диагностическая лаборатория, процедурный, рентгенографический, флюорографический, доврачебный, смотровой кабинеты, ЭКГ, а также отделения дневного пребывания и физиотерапии) — с 7.30 до 20.00.

Врачи в поликлиниках будут принимать пациентов с 8.00 до 20.00. Вызов на дом возможен с 7.30 до 19.30 (к взрослому) и с 7.30 до 15.00 (к ребенку). Выполнение врачебных назначений на дому осуществляется с 7.30 до 19.30.

По субботам регистратура будет работать с 8.30 до 15.00, вспомогательные службы, в том числе кабинет регистрации листков нетрудоспособности — с 9.00 до 15.00. До 15.00 по субботам ведут прием врачи (по скользящему графику). Вызвать медработника на дом можно с 8.30 до 14.30. Выполнение вызовов на дом осуществляется с 9.00 до 15.00, врачебных назначений на дому — с 8.30 до 18.00.

По воскресеньям и в праздничные дни дежурный врач (для оформления медицинской документации) будет трудиться с 9.00 до 15.00, выполнение врачебных назначений на дому будет осуществляться с 9.00 до 18.00.