Коллегия ЕЭК одобрила проект техрегламента на средства обеспечения пожарной безопасности

11 мая, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) сегодня одобрила проект технического регламента Евразийского экономического союза (ЕАЭС) "О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения", сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

Документ устанавливает требования безопасности пожарных автомобилей, лестниц, систем пожарной автоматики, огнетушителей, пенообразователей, средств индивидуальной защиты органов дыхания и другого пожарного оборудования, механизмов. Он разработан в целях защиты жизни и здоровья людей, имущества и окружающей среды от пожаров.

"По проекту документа проведены все процедуры, предусмотренные союзным законодательством, включая внутригосударственное согласование и публичное обсуждение в странах ЕАЭС, - отметили в пресс-службе. - Проект прошел метрологическую и правовую экспертизы. Принять техрегламент планируется решением вице-премьеров пяти государств союза на одном из ближайших заседаний Совета ЕЭК".

Коллегией ЕЭК приняты также решения по классификации товаров, в отношении которых в странах ЕАЭС сложилась различная правоприменительная практика. Это касается картриджей для струйного принтера, заправленных чернилами, глазурованной и неглазурованной фасадной керамической плитки, картофельных ботвоудалителей, бытовых отпаривателей для одежды и солено-сушеной рыбы, приготовленной посолом с добавлением различных ингредиентов. "Решения вступят в силу по истечении 30 календарных дней с даты официального опубликования и будут обязательны для применения на территории всех стран союза, - сообщили в ЕЭК. - Эти решения позволят таможенным органам государств - членов союза применять единые подходы при классификации перечисленных товаров".-0-