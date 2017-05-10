ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Коллегия ЕЭК одобрила проект техрегламента на средства обеспечения пожарной безопасности

11.05.2017 20:13 — Новости Общества | БелТА  
Размер текста:
A
A
A
Коллегия ЕЭК одобрила проект техрегламента на средства обеспечения пожарной безопасности

11 мая, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) сегодня одобрила проект технического регламента Евразийского экономического союза (ЕАЭС) "О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения", сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

Документ устанавливает требования безопасности пожарных автомобилей, лестниц, систем пожарной автоматики, огнетушителей, пенообразователей, средств индивидуальной защиты органов дыхания и другого пожарного оборудования, механизмов. Он разработан в целях защиты жизни и здоровья людей, имущества и окружающей среды от пожаров.

"По проекту документа проведены все процедуры, предусмотренные союзным законодательством, включая внутригосударственное согласование и публичное обсуждение в странах ЕАЭС, - отметили в пресс-службе. - Проект прошел метрологическую и правовую экспертизы. Принять техрегламент планируется решением вице-премьеров пяти государств союза на одном из ближайших заседаний Совета ЕЭК".

Коллегией ЕЭК приняты также решения по классификации товаров, в отношении которых в странах ЕАЭС сложилась различная правоприменительная практика. Это касается картриджей для струйного принтера, заправленных чернилами, глазурованной и неглазурованной фасадной керамической плитки, картофельных ботвоудалителей, бытовых отпаривателей для одежды и солено-сушеной рыбы, приготовленной посолом с добавлением различных ингредиентов. "Решения вступят в силу по истечении 30 календарных дней с даты официального опубликования и будут обязательны для применения на территории всех стран союза, - сообщили в ЕЭК. - Эти решения позволят таможенным органам государств - членов союза применять единые подходы при классификации перечисленных товаров".-0-

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Документ устанавливает требования безопасности пожарных автомобилей, лестниц, систем пожарной автоматики, огнетушителей, пенообразователей, средств...

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Поликлиники Минска с 16 мая переходят на летний режим работы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика