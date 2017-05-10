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Прибывающие из Минска рейсы "Аэрофлота" с 15 мая переводятся в Шереметьево из терминала D в F

11.05.2017 20:25 — Новости Общества | БелТА  
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11 мая, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Прибывающие из Минска в Москву рейсы авиакомпании "Аэрофлот - российские авиалинии" с 15 мая переводятся в аэропорту Шереметьево из терминала D в терминал F. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Авиарейсы в Минск из Шереметьево будут по-прежнему выполняться из терминала D, но не из сектора внутренних линий, а из международного сектора. Данные изменения вступят в силу с 3.00 15 мая в соответствии с решением правительства России.

"Пограничный контроль граждан России и Беларуси осуществляться не будет, - подчеркивается в сообщении. - Гражданам указанных государств необходимо предъявить документ, удостоверяющий их личность и используемый для въезда и выезда на территорию Российской Федерации, а также посадочный талон, подтверждающий их перелет соответствующим авиарейсом. Пассажиры обязаны сохранять посадочные талоны для предъявления по прибытии в Россию. Указанным категориям граждан соответствующие отметки в паспортах проставляться не будут".

Для прохождения паспортного контроля в Шереметьево гражданам России и Беларуси необходимо будет проследовать в кабины "Для граждан Союзного государства, прибывших из Республики Беларусь".

Иностранные граждане (кроме граждан Беларуси) и лица без гражданства будут проходить пограничный контроль в порядке, установленном для международных секторов (терминалов) российских аэропортов.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Авиарейсы в Минск из Шереметьево будут по-прежнему выполняться из терминала D, но не из сектора внутренних линий, а из международного сектора. Данные изменения...

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