Беларусь и Ростовская область доведут торговлю до $500 млн в год

Белорусским и российским предприятиям надо не конкурировать, а действовать по-партнерски . Такое заявление сделал президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с губернатором Ростовской области Василием Голубевым. В целом, по его словам, страны активно сотрудничают по поставкам сельхозпродукции и продовольствия, передает телеканал «МИР 24».

«Когда вы слышите мою резкую реакцию…, дело не в эмоциях, а в том, что это нам очень дорого стоило. Если у нас единый рынок, то давайте не будем друг другу подножки ставить. Если не надо, вы нам скажите. Мы высушим молоко, вон в Венесуэле люди голодают, в Африке с руками и ногами возьмут, Китай открыл свой рынок», - отметил президент Беларуси Александр Лукашенко.