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Беларусь и Ростовская область доведут торговлю до $500 млн в год

11.05.2017 20:24 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus  
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Белорусским и российским предприятиям надо не конкурировать, а действовать по-партнерски. Такое заявление сделал президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с губернатором Ростовской области Василием Голубевым. В целом, по его словам, страны активно сотрудничают по поставкам сельхозпродукции и продовольствия, передает телеканал «МИР 24».

«Когда вы слышите мою резкую реакцию…, дело не в эмоциях, а в том, что это нам очень дорого стоило. Если у нас единый рынок, то давайте не будем друг другу подножки ставить. Если не надо, вы нам скажите. Мы высушим молоко, вон в Венесуэле люди голодают, в Африке с руками и ногами возьмут, Китай открыл свой рынок», - отметил президент Беларуси Александр Лукашенко.

Ростовская область - один из крупнейших аграрных регионов России. Поэтому сотрудничество в сельскохозяйственной сфере и в машиностроении весьма перспективно. Также Беларусь готова помочь ростовчанам в дорожном и жилищно-коммунальном строительстве. Сейчас Ростов-на-Дону в этом нуждается, потому что активно готовится к проведению чемпионата мира по футболу 2018 года.

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Президент Александр Лукашенко призвал партнеров из российских регионов сотрудничать в машиностроении, в сфере ЖКХ и производстве сельхозпродукции.

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