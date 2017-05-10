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Беларусь и Ростовская область доведут торговлю до $500 млн в год
11.05.2017 20:24 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus
Белорусским и российским предприятиям надо не конкурировать, а действовать
«Когда вы слышите мою резкую реакцию…, дело не в эмоциях, а в том, что это нам очень дорого стоило. Если у нас единый рынок, то давайте не будем друг другу подножки ставить. Если не надо, вы нам скажите. Мы высушим молоко, вон в Венесуэле люди голодают, в Африке с руками и ногами возьмут, Китай открыл свой рынок», - отметил президент Беларуси Александр Лукашенко.
Ростовская область - один из крупнейших аграрных регионов России. Поэтому сотрудничество в сельскохозяйственной сфере и в
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