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«Слаўся, зямлі нашай светлае імя!»

11.05.2017 — Новости Общества | Белорусская военная газета  
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Белтелерадиокомпания при содействии Мингорисполкома проведет 14 мая на площади Государственного флага патриотическую акцию «Слаўся, зямлі нашай светлае імя!». Акция приурочена ко Дню Государственного герба и Государственного флага Республики Беларусь.

Главными участниками акции станут дипломанты одноименного музыкально-патриотического проекта-конкурса, который с сентября 2016 года по 1 марта 2017 года проводил Первый национальный канал Белорусского радио.

Среди участников — представители всех областей страны, военнослужащие и курсанты, учащиеся средних и высших учебных заведений, профессиональные и любительские музыкальные коллективы (всего около 1.700 человек).

Начало мероприятия в 15.00. В акции примут участие финалисты проекта, а также депутат Палаты представителей заслуженная артистка Республики Беларусь и член жюри конкурса Ирина Дорофеева, солисты Национального академического Большого театра оперы и балета — народная артистка Беларуси Анастасия Москвина и заслуженный артист Республики Беларусь Станислав Трифонов, лауреат международного детского музыкального конкурса на «Славянском базаре в Витебске» Анастасия Жабко, солистка Академического ансамбля песни и танца Вооруженных Сил Анна Степанкова.

Кульминацией акции станет совместное исполнение всеми участниками белорусского гимна. Вокальное и инструментальное сопровождение обеспечит заслуженный коллектив Академический хор Белтелерадиокомпании и симфонический оркестр Белтелерадиокомпании, осуществившие ранее запись эталонной версии гимна.

БЕЛТА

 
Теги: Витебск
 
 
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Белтелерадиокомпания при содействии Мингорисполкома проведет 14 мая на площади Государственного флага...

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