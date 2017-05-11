Награды правофланговым армейского строя

Вчера в Центральном Доме офицеров офицерам и прапорщикам были вручены медали «За безупречную службу» I, II и III степени. Высокие государственные награды вручил министр обороны Республики Беларусь генерал-лейтенант Андрей Равков.

Поздравляя всех тех, кто был удостоен этой награды, глава военного ведомства выразил им искреннюю благодарность. И подчеркнул: медаль «За безупречную службу» имеет высокий статус и вручается только лучшим военнослужащим за образцовое выполнение служебных обязанностей.

Всего в тот день в зале Центрального Дома офицеров медали «За безупречную службу» различных степеней из рук министра обороны получили 193 офицера и прапорщика. Семь из них были удостоены медали I степени. Это полковники Юлий Гвоздь, Александр Горошкин, Александр Медведев, Александр Мокрецов, Олег Николаенко, Валерий Рейшель и подполковник Андрей Корчев. Еще 35 офицерам глава военного ведомства вручил медаль II степени.



Среди тех, чьи заслуги были отмечены государственной наградой, традиционно были и представительницы прекрасного пола. Подполковник медицинской службы Инна Баканова — заместитель начальника стоматологического центра 432‑го Главного военного клинического медицинского центра Вооруженных Сил Республики Беларусь. Она посвятила службе Родине почти 20 лет своей жизни — в августе Инна Владимировна отметит свой профессиональный юбилей.

— Это моя первая государственная награда! — едва сдерживая эмоции, произнесла женщина. — В моей семье все офицеры — муж, брат, отец. И у всех у них уже есть медали «За безупречную службу», теперь и у меня появилась такая награда. Волновалась ли? Конечно, волнение переполняло меня, но радости и гордости — больше!..

Инна Владимировна припомнила в беседе, что такие же чувства она испытывала почти двадцать лет назад, когда на плацу 120‑й гвардейской тогда еще мотострелковой дивизии ей, молодой девушке, командир вручил знак «Гвардия».

У техника группы контроля регламентных работ авиационных средств поражения 2631-й авиационной базы ракетного вооружения и боеприпасов Военно-воздушных сил и войск ПВО старшего прапорщика Алексея Птицкого в тот день было два особых повода для поздравлений — вручение ему медали «За безупречную службу» III степени и день рождения.

— Конечно, приятно! — поведал Алексей. — Прежде меня с днем рождения на высоком уровне поздравлял только командир части, а в этот раз — министр обороны. Родственники и друзья, кстати, еще не все поздравили — я их предупредил, что буду в Минске на награждении, и выключил телефон… Представляю, сколько будет звонков, когда я снова включу его.

После вручения государственных наград уже по традиции состоялось фотографирование награжденных с главой военного ведомства.

Капитан Александр Иванов, «Ваяр», фото Ирины Малиновской