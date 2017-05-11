Международное военное сотрудничество на современном этапе развития Вооружённых Сил Республики Беларусь

Основы военной политики Республики Беларусь

На современном этапе развития в Республике Беларусь значительное внимание уделяется внешней составляющей военной политики. Вооруженные Силы как субъект военной организации государства являются непосредственным участником планирования и реализации внешнеполитической деятельности.

Проводимый Министерством обороны комплекс мероприятий международного военного сотрудничества позволяет выявить и сформировать отношение к внешним угрозам и вызовам, ориентировать мировое сообщество и иностранные государства по взглядам Беларуси на вопросы глобальной и региональной безопасности, продемонстрировать готовность к парированию угроз независимости и территориальной целостности.



Реализация военной политики осуществляется комплексом организационно-технических мер, которые находят закрепление в Концепции национальной безопасности и Военной доктрине Республики Беларусь.

Концепция национальной безопасности определяет национальные интересы, дает определение и идентифицирует внешние и внутренние источники безопасности, направления их нейтрализации и, как итог, дает представление об общей направленности военной политики государства.

В свою очередь, в Военной доктрине детально раскрыты основные внешние военные опасности в отношении Республики Беларусь на уровне рисков и вызовов. Там же отмечено, что Республика Беларусь будет считать своим противником государство (коалицию государств), а также любой негосударственный субъект, включая террористические и экстремистские организации, деятельность которых представляет военную угрозу для Республики Беларусь, ведет к вмешательству во внутренние дела, к посягательству на нашу независимость, территориальную целостность, суверенитет и конституционный строй.

Проецируя данные теоретические аспекты на текущее состояние военно-политической обстановки, необходимо отметить, что наибольшую обеспокоенность вызывает развертывание, наращивание численности и мероприятий оперативной и боевой подготовки группировок войск вблизи границ Беларуси.

Так, на сегодняшний день на сопредельной с Республикой Беларусь территории развернута 3‑я бронетанковая боевая бригадная группа сухопутных войск США. Осуществляется передислокация к границам белорусского государства многонациональных батальонных тактических групп объединенных вооруженных сил НАТО. В итоге группировка стран — членов НАТО в Восточной Европе достигнет 12 тысяч военнослужащих и более 630 единиц боевой техники.



Только в прошедшем, 2016 году на Европейском континенте проведено свыше 300 учений, более чем на четверть возросло количество привлекаемых к ним сил и средств. В их замыслах основное внимание уделялось повышению возможностей НАТО по оперативным перегруппировкам войск на территории восточноевропейских и прибалтийских членов альянса. Ряд задач выполнялся с неприкрытой наступательной тематикой.

Несмотря на это, Беларусь, с одной стороны, сохраняет в военной политике свою оборонительную направленность, с другой — вынуждена наращивать комплекс мер по отстаиванию национальных интересов с использованием всех имеющихся средств. Примечательно, что применение военной силы рассматривается как крайняя мера после исчерпания всех возможностей принятия политико-дипломатических, правовых, экономических, информационных, идеологических и других мер по обеспечению военной безопасности.

Приведенные выше вызовы и угрозы определяют не только направленность развития военной организации государства, но и внешний вектор военной политики.

К сожалению, дальнейшее наращивание группировок войск у границ белорусского государства, повышение интенсивности боевой подготовки, отсутствие достаточной информации, а главное, четкой аргументации проводимых мероприятий могут привести к вынужденной, рефлексивной ответной реакции, то есть к комплексу мер по парированию данных вызовов и угроз. В том числе — и в составе региональной группировки войск Республики Беларусь и Российской Федерации, а также в рамках ОДКБ. Как результат, это может поставить под угрозу безопасность в регионе в целом.

Основные векторы международного военного сотрудничества Вооруженных Сил Республики Беларусь

Несмотря на сложную военно-политическую обстановку, военное ведомство Беларуси настраивается на активный и доверительный диалог с западными партнерами.

При этом выстраивание отношений начинается с объявления приоритетов: Российская Федерация — это стратегический союзник Беларуси, белорусское государство является членом ОДКБ с вытекающими из этого обязательствами.

В отношении Российской Федерации необходимо отметить, что в вопросах построения военной безопасности Союзного государства, каким бы ни был информационный фон, проблем нет. Существует полное взаимопонимание в вопросах как совместного планирования вопросов обороны, так и реализации мероприятий оперативной и боевой подготовки, как в двустороннем формате, так и в составе региональной группировки войск (сил) Республики Беларусь и Российской Федерации.



Военная политика Республики Беларусь по взаимодействию в рамках ОДКБ также соответствует духу обеспечения коллективной безопасности.

2016 год показал не только жизнеспособность, но и эффективность функционирования коалиционных формирований. Проверена их способность к оперативной переброске войск, их согласованному применению на незнакомой местности, отработаны вопросы ведения разведки, тылового и технического обеспечения.

В этом плане знаменательны такие учения, как «Взаимодействие‑2016» (Российская Федерация), где получена практика белорусским контингентом Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ. Задачи проведения миротворческих операций отработаны на учении «Нерушимое братство — 2016» (Беларусь). Внимание организации войсковой разведки было уделено на учении «Поиск‑2016» (Таджикистан).

Здесь же необходимо отметить, что Республика Армения, передавшая первенство Республике Беларусь в ОДКБ, проделала большую организационную работу. Это позволило белорусской стороне сконцентрироваться при определении приоритетных направлений деятельности на 2017 год на практической реализации уже разработанных планов.

Много сделано и в двусторонних отношениях. Между белорусской и армянской сторонами реализуются мероприятия в широком спектре областей: от обмена опытом в строительстве и развитии вооруженных сил до участия в мероприятиях боевой подготовки. Один факт: только в 2017 году Планом двустороннего сотрудничества Республики Армения и Республики Беларусь предусмотрено выполнение более 20 мероприятий.

Такие же конструктивные отношения налажены и с Республикой Казахстан. В Беларуси традиционно обучается большой контингент казахстанских военнослужащих. Идет активное взаимодействие в сфере военной науки — осуществляются совместные научные и прикладные исследования, что создает прочные условия для повышения квалификации научных кадров. Активно развивается военно-техническая составляющая сотрудничества двух стран.

Большой пласт вопросов решается в отношениях между Беларусью и Республикой Таджикистан. Активно и плодотворно развивается сотрудничество в области стратегического планирования, связи, развития систем ПВО, в военно-технической области.

Кыргызстан также является надежным партнером Беларуси в ОДКБ. В качестве основы сотрудничества выступают вопросы совместного участия в мероприятиях оперативной и боевой подготовки.

Что касается Содружества Независимых Государств, необходимо отметить: мероприятия военного сотрудничества в его рамках решаются Министерством обороны Республики Беларусь принципиально и в полном объеме.



Данная площадка рассматривается как наиболее нейтральная, позволяющая объединить усилия и обеспечить дальнейшее поступательное движение всем странам-участницам, пусть и с учетом различного вектора развития. Она стратегически необходима, это площадка формирования союзнических отношений и сохранения безопасности в наших регионах.

Для развития диалога основные усилия сконцентрированы на реализации Концепции военного сотрудничества государств — участников СНГ до 2020 года, а также таких задач, как совершенствование функционирования Объединенной системы ПВО, охрана и использование воздушного пространства, обеспечение безопасности полетов военной авиации, миротворческая деятельность, противодействие международному терроризму.

Как можно наглядно убедиться, проводимые мероприятия в рамках Союзного государства, ОДКБ и СНГ свидетельствуют о неукоснительном следовании положениям Военной доктрины Республики Беларусь.

В контексте упоминания о приоритетных векторах международного военного сотрудничества выделяются динамично развивающиеся отношения с Китайской Народной Республикой — ключевым партнером Беларуси.

Военное сотрудничество с Китаем всегда отличается обязательностью и взаимным уважением. Оно соответствует общей направленности политики нашего государства и реализуется путем проведения ежегодных обменов визитами на высшем и экспертном уровнях, обучения в военных учебных заведениях, участия в мероприятиях совместной боевой подготовки, характеризуется широким диапазоном военно-технического сотрудничества.

В этом плане необходимо выделить планируемые в 2017 году участие контингента белорусских Вооруженных Сил на территории Китая в совместном учении «Стремительный орел», совместную подготовку подразделений специального назначения. Выделим и проведение на территории Китая ряда конкурсов в рамках «Армейских международных игр — 2017», где также планируется белорусское участие.

Особое внимание в мероприятиях международного военного сотрудничества уделяется укреплению отношений с нашими соседями, формированию так называемого пояса добрососедства.

Украина — это братский народ, с которым у нас добрососедские отношения. Это государство, которому не будет военной угрозы с территории Беларуси.

В двусторонних отношениях в качестве локомотива выступает сотрудничество в области верификации, что позволяет снять все напряженности и тревоги. Так, в 2016 году на территории Республики Беларусь и Украины проведено по два мероприятия верификационной деятельности соответственно. И в 2017 году данная тенденция по существующей договоренности продолжается. Кроме этого, существует широкий спектр мероприятий в сфере образования, медицины, подготовки миротворческих подразделений. Все это планируется к обсуждению в ближайшей перспективе.

Касаясь отношений с Польшей, исходя из существующей динамики контактов, хочется выразить оптимизм. Польская сторона выразила готовность не только начать диалог как таковой, но и развивать двусторонние отношения в военной сфере в целом.

В числе основных итогов двустороннего военного сотрудничества в 2016 году — установление контактов между руководством подразделений, осуществляющих международное военное сотрудничество, визит делегации Министерства обороны Беларуси на 24‑ю Международную выставку оборонной промышленности (г. Кельце).

В перспективе намечено взаимодействие с польским Центром подготовки к международным миссиям под эгидой ООН. Ведется работа над новым проектом Технического соглашения между Министерством обороны Республики Беларусь и Министерством национальной обороны Республики Польша об обмене информацией и выполнении полетов воздушных судов Республики Беларусь и Республики Польша.

Взаимоотношения с Литовской Республикой в 2016 году отмечены встречей в Минске начальника объединенного штаба вооруженных сил Литовской Республики В. Тамошайтиса и начальника Генерального штаба Вооруженных Сил — первого заместителя министра обороны Республики Беларусь генерал-майора О. Белоконева. Состоялся хотя и непростой, но открытый обмен взглядами на развитие военно-политической обстановки. Как видится, цель диалога достигнута — сделан первый и важный шаг к пониманию позиций друг друга.

К сожалению, взаимоотношения с Литовской Республикой ограничены лишь вопросами верификации и лингвистической подготовки. В то же время в рамках двусторонних отношений в военной сфере наш потенциал как соседей огромен. Как результат, темпы дальнейшего сотрудничества будут всецело зависеть не только от складывающейся военно-политической обстановки, но и от готовности литовской стороны идти навстречу.

Отношения с Латвийской Республикой в 2016 году можно назвать прорывными: министр обороны Республики Беларусь генерал-лейтенант А. Равков посетил данное государство с визитом. Примечательно, что это был именно официальный визит министра обороны Беларуси в страну НАТО. Он позволил не только возобновить диалог на высоком уровне с одной из стран альянса, но и во многом снять озабоченность складывающейся военно-политической ситуацией, дать импульс к развитию двустороннего сотрудничества.

Как результат, со странами пояса добрососедства диалог на отдельных направлениях активизировался. Он велся нелегко, с отстаиванием своих национальных интересов. Но понимание общей угрозы на фоне современных вызовов и угроз есть. Как есть и стремление к добрососедским отношениям и урегулированию чувствительных вопросов.

Рассматривая взаимоотношения с международными организациями, такими как НАТО, необходимо отметить, что Республика Беларусь в вопросах формирования внешней составляющей своей военной политики придерживается конструктивной позиции.

Так, диалог с альянсом рассматривается в качестве одного из важных направлений в обеспечении национальной безопасности. И это естественный процесс с учетом общей границы порядка 1.200 километров со странами-членами. В данном ключе программа НАТО «Партнерство ради мира» является инструментом укрепления взаимодействия в политической, военной, экономической, научной и правовой сферах как с альянсом в целом, так и с государствами-членами в отдельности.

Несомненно, что лидером в Североатлантическом альянсе являются США. Данный фактор явился действенным для налаживания диалога с нашими партнерами с Северо-Американского континента.

В 2015–2016 годах мы восстановили контакты в военной сфере с США, в том числе аккредитовали атташе по вопросам обороны. В рамках консультаций состоялся поиск взаимовыгодных, без ущерба для наших союзнических обязательств и интеграционных устремлений, точек соприкосновения.

При этом подразумевается, что поддержание диалога с США по вопросам международной и региональной безопасности является важным шагом с точки зрения снижения напряженности в регионе. В свою очередь, выстраивая двусторонние отношения, мы исходим из принципов прагматизма и «политики малых шагов».

Придерживаясь данных постулатов, а также стремления к участию в мировых процессах противодействия терроризму и обеспечения международной безопасности, белорусское военное ведомство поступательно развивает сотрудничество в военной сфере и с Великобританией.

Британское военное ведомство активно включилось в процесс организации обучения белорусских военнослужащих стандартам проведения миротворческих операций, изучению языка непосредственно в англоязычной среде. Что немаловажно, в обучении задействованы имеющие достаточный опыт участники миротворческих миссий как на территории Республики Беларусь, так и за рубежом.

В итоге становится очевидным стремление Вооруженных Сил Республики Беларусь выстраивать со странами — членами НАТО партнерские отношения. Основная цель — выработка и использование единых подходов и стандартов при реализации совместных мер по обеспечению международного мира и безопасности, противодействию мировому терроризму. Данные отношения очерчены индивидуальной программой партнерства и сотрудничества Республики Беларусь с НАТО, что с учетом складывающейся военно-политической обстановки в регионе соответствует совместно определенному уровню развития отношений.

Рассматривая вопросы безопасности, в том числе в странах Европы, нельзя не отметить и Сербию — нашего ключевого партнера на Балканах.

Здесь уровень международного военного сотрудничества можно отметить как наиболее высокий из европейских стран. Состоялся обмен визитами начальников генеральных штабов, был достигнут ряд договоренностей. Уже в 2017 году министр обороны Сербии неоднократно посещал Минск.

Дан старт вопросам развития отношений двух стран в области финансов, военной медицины, подготовки подразделений сил специальных операций, радиационной, химической и биологической защиты.

В трехстороннем формате на территории Сербии проведено белорусско-российско-сербское учение «Славянское братство — 2016», от белорусских Вооруженных Сил в нем приняли участие 56 военнослужащих. В текущем году трехстороннее учение «Славянское братство — 2017» принимает Республика Беларусь.

С одной стороны, это демонстрация яркого примера дружбы и единства славянских народов, с другой — возможности плодотворного сотрудничества стран, имеющих в своем развитии различные геостратегические устремления.

Подводя итог развитию внешнего вектора военной политики Республики Беларусь, ее составляющей — международному военному сотрудничеству, можно констатировать: она базируется на проводимом общем принципе политики государства — принципе многовекторности.

Многовекторность внешнеполитической деятельности Министерства обороны Республики Беларусь — это требование времени. Это возможность совместными усилиями противостоять современным вызовам и угрозам и обеспечить международный мир и безопасность. Это борьба с терроризмом. Это диалог и урегулирование конфликтных ситуаций на ранних стадиях. Это поиск если не друзей, то как минимум партнеров. Это данность нашего времени.

Внутренние аспекты военной политики Республики Беларусь

Рассматривая внутреннюю составляющую военной политики белорусского государства, необходимо отметить, что наиболее ярко характеризует ее оборонительная направленность подготовки Вооруженных Сил.

Завершившийся 2015/2016 учебный год для Вооруженных Сил ознаменовался успешным проведением свыше 700 мероприятий, более 100 из них составляли различного рода учения.

Проводимые в течение учебного года мероприятия внезапной проверки боевой и мобилизационной готовности Вооруженных Сил обеспечили качественное обучение личного состава соединений и воинских частей подготовке к выполнению боевых задач по обороне государства, передвижению на большие расстояния на незнакомые полигоны и проведению на них тактических учений с боевой стрельбой — как днем, так и ночью.

Проведение в рамках внезапной проверки бригадного тактического учения с 38 одшбр подтвердило готовность и способность наших воинских частей и подразделений выполнить поставленную задачу в полном составе в сложной обстановке.

В целом успешно решены задачи обучения воинских частей и подразделений в ходе практических действий на командно-штабном учении Вооруженных Сил. Привлекаемые на это учение соединения, воинские части и подразделения качественно отработали вопросы передвижения комбинированным способом, скрытного выдвижения в районы боевого предназначения и их занятия, ведения специальных действий.

Умело и слаженно действовали боевые расчеты зенитных ракетных комплексов ВВС и войск ПВО в ходе участия в тактическом учении с боевой стрельбой в 185‑м учебном центре Вооруженных сил России «Ашулук».

В ходе проведенных мероприятий боевой подготовки экипажи самолетов МиГ‑29, Су‑25, Як‑130 получили практические навыки борьбы со средствами воздушного нападения, нанесения ударов по наземным целям. Впервые экипажем самолета Су‑25 была осуществлена посадка на аэродромный участок дороги ночью.

Успешно завершены стрельбы отечественных РСЗО «Полонез». Их особенность в том, что выполнение задач осуществлялось на территории Республики Беларусь. Пуски ракет выполнялись через густонаселенную местность над тремя областями и 22 районами нашей страны.

Активно проводились мероприятия в рамках международного военного сотрудничества. Были качественно отработаны учебно-боевые задачи в ходе участия в совместном учении с миротворческими силами ОДКБ «Нерушимое братство — 2016», совместном белорусско-российско-сербском учении «Славянское братство — 2016». В конкурсе военно-профессионального мастерства «Воин Содружества — 2016» сборная команда наших Вооруженных Сил заняла второе место.

Повышен уровень подготовки отдельных военно­служащих и подразделений в ходе участия в «Армейских международных играх — 2016». Белорусские команды (экипажи) приняли участие в восьми конкурсах, в пяти из которых заняли призовые места: «Авиадартс» (2‑е место), «Ключи от неба» (2‑е место), «Чистое небо» (3‑е место), «Безопасный маршрут» (3‑е место), «Снайперский рубеж» (3‑е место).

В 2017 году в рамках Армейских международных игр команды наших Вооруженных Сил общей численностью до 350 военнослужащих примут участие уже в 14 конкурсах из 28.

Наиболее важным мероприятием боевой подготовки в 2016/2017 учебном году станет совместное стратегическое учение «Запад‑2017». В ходе данного мероприятия в течение семи дней совместно с воинскими частями и подразделениями Вооруженных сил Российской Федерации на полигонах Беларуси и России будет отрабатываться ряд учебно-боевых задач оборонительного характера.

В то же время, сравнивая характеристики «Запада‑2017» с параметрами учения «Анаконда‑2016», прошедшего в минувшем году в Польше, приходится констатировать, что по количественным показателям наши западные партнеры имеют кратное превосходство. Что касается содержания отрабатываемых вопросов, они имеют ярко выраженный провокационный характер, включая в себя развертывание системы разведки, переброску войск к Государственной границе Республики Беларусь, отработку задач наступательной тематики (табл. 1).

В этом плане необходимо отметить, что Вооруженные Силы Республики Беларусь не только демонстрируют открытость и неагрессивность своих действий, но и следуют всем международным договорам и соглашениям. В частности, в полном объеме соблюдаются установленные предельные уровни для наличия вооружений, военной техники и личного состава наших Вооруженных Сил.

Как видно из таблицы 2, происходит постепенное снижение количественных показателей вооружения и военной техники. Этого, к сожалению, нельзя сказать в отношении государств «пояса добрососедства», осуществляющих масштабную модернизацию и наращивание вооружения и военной техники.

Имеющиеся параметры подтверждены путем осуществления соответствующих мер контроля на территории Республики Беларусь. Только в 2016 году было принято 28 инспекций, посещений, наблюдательных полетов и миссий. Итогами их работы явились официальные заявления о том, что Республика Беларусь транспарентна в вопросах военного строительства и наглядно демонстрирует, что ни для кого не представляет угрозы.

Как результат, все приведенные факты свидетельствуют об отсутствии какой-либо агрессивности в военной политике Беларуси. Становится очевидным, что Республика Беларусь является миролюбивым государством, ни к кому не предъявляет претензий и не является источником угроз для соседних государств. Но обеспечить свою военную безопасность сможет.

Генерал-майор Олег Воинов, начальник департамента международного военного сотрудничества — помощник министра обороны Республики Беларусь по вопросам международного военного сотрудничества

Полковник Валерий Ревенко, первый заместитель начальника департамента международного военного сотрудничества

Наша справка

На территории Российской Федерации: конкурс «Танковый биатлон»; конкурс «Ключи от неба»; конкурс «Отличники войсковой разведки»; конкурс «Инженерная формула»; конкурс «Верный друг»; конкурс «Военно-медицинская эстафета»; конкурс «Полевая кухня»; конкурс «Безопасный маршрут».

На территории Республики Казахстан: конкурс «Мастер артиллерийского огня»; конкурс «Снайперский рубеж»; конкурс «Соревнования экипажей БЛА».

На территории Китайской Народной Республики: конкурс «Чистое небо»; конкурс «Безопасная среда».

На территории Республики Беларусь: конкурс «Воин Содружества».

Сравнительная характеристика учений Anakonda‑2016 и «Запад‑2017» (табл. 1)

Республика Польша Республика Беларусь Название учения Anakonda‑2016 «Запад‑2017» (по плану) Уровень Комплексное оперативно-тактическое учение вооруженных сил Польши Совместное стратегическое учение вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации Количество стран 24 2 Количество личного состава Около 31 тыс. военнослужащих 12,7 тыс. военнослужащих Количество ВВТ Более 3000 ед. Не более 680 ед. Количество

авиации Около 105 ед. Около 40 ед. Тематика Стратегическая переброска сил. Наступательные действия Перегруппировка войск (сил). Оборонительные действия

Сравнительная характеристика наличия вооружений и военной техники в соответствии с ДОВСЕ и Итоговым актом для Республики Беларусь (табл. 2)

Максимальный уровень (ед.) По состоянию на 1 января 2016 г. (ед.) По состоянию

на 1 января

2017 г. (ед.) Боевые танки 1800 1345 1323 Боевые бронированные машины 2600 2092 1988 Артиллерия (калибра 100 мм и более) 1615 1126 1082 Ударные вертолеты 80 17 16 Боевые самолеты 294 63 64 Военнослужащие 100000 44867 46627