Точность, надёжность, простота…

Это, пожалуй, и есть основные преимущества 152‑мм буксируемой гаубицы 2А65. Производство «Мсты-Б» было запущено почти тридцать лет назад, но она до сих пор считается современным и грозным оружием. Чтобы убедиться в этом воочию, наш корреспондент побывал на полигоне Брестский, где прошла боевая стрельба тяжелого гаубичного артиллерийского дивизиона 111‑й гвардейской артиллерийской бригады.

Из пункта постоянной дислокации дивизион прибыл на полевые квартиры две недели назад. Развернув лагерь, обустроившись в бытовом плане, воины приступили к боевой подготовке. К слову, она у артиллеристов одна из самых интенсивных в наших Вооруженных Силах.



…Для начала отправляюсь на командно-наблюдательный пункт, где находятся руководитель занятия и контрольная группа. Чтобы туда добраться, нужно преодолеть на военном уазике не один километр полевых дорог.

— А знаете, чем примечателен данный полигон? — спрашивает сопровождающий меня заместитель командира 111‑й гвардейской артиллерийской бригады по идеологической работе гвардии подполковник Виталий Садовенко. — Тут практически никогда не бывает грязи. Это из-за песка, который впитывает воду от дождей. Полигон Брестский местные военнослужащие называют «Сахара», тут почти всегда сухо — как в пустыне.

На КНП нас встречает заместитель командира 111 абр — начальник отделения боевой подготовки гвардии подполковник Виталий Бриштен.



— Отсюда я как руководитель занятия ставлю задачу командиру дивизиона и осуществляю контроль за выполнением огневых задач. Стрельба сегодня выполняется боевым снарядом, — пояснил Виталий Иванович. — Командир дивизиона находится в командирской машине управления огнем и передает команды на пункт управления огнем дивизиона.

— А это что за прибор? — интересуюсь у офицера, обратив внимание на незамысловатую коричневую «коробку», чем-то напоминающую перископ.

— Это артиллерийский квантовый дальномер 1Д11. На нем работает военнослужащий взвода артиллерийской разведки батареи управления и артиллерийской разведки. Тут же рядом место начальника контрольной группы, который с помощью прибора управления огнем определяет точность ведения огня.

В беседе с гвардии подполковником Бриштеном я узнал также о том, что накануне боевую стрельбу под руководством командира бригады гвардии полковника Леонида Киреева провел еще один дивизион из состава 111 абр. Артиллеристы выполнили 14 огневых задач с общей оценкой «хорошо». В ходе стрельб дивизион осуществил перемещение командно-наблюдательных пунктов и огневых позиций.



Подчиненным же командира этого тяжелого гаубичного артиллерийского дивизиона гвардии подполковника Александра Григорука еще предстояло себя проявить.

— На завершающем этапе подготовки дивизиона проходит его слаживание с боевой стрельбой. Этому предшествовала одиночная подготовка, слаживание отделений и расчетов, взводов и батарей, — поясняет Александр Михайлович. — Дивизион выполняет задачи в составе сводных расчетов, состоящих из резервистов. Это их третий сбор, люди уже опытные. Настроение у всех хорошее, все рвутся проявить себя. Сегодня стреляет тяжелая гаубичная артиллерийская батарея в составе шести орудий.

— Сколько времени нужно резервистам, чтобы восстановить ранее полученные знания и навыки? — спрашиваю у командира дивизиона.



— Гражданам, проходящим службу в резерве, после прибытия на сборы для этого хватает, как правило, две недели. В это время проводятся теоретические занятия, организуем работу на технике с последующим выполнением огневых задач.

Я тем временем осматриваю командирскую машину. Помимо командира дивизиона, в ней размещаются механик-водитель, командир отделения — топогеодезист, оператор, старший радиотелефонист и разведчик-дальномерщик.

— Отсюда информация поступает на пункт управления огнем дивизиона, где определяются установки для стрельбы и огневые позиции батарей. Затем подают команды на орудия, после чего производят выстрелы, — поясняет гвардии подполковник Александр Григорук.

* * *

…Ну что ж, настало время отправиться туда, где от залпов содрогается земля. 20 минут — и мы на огневых позициях артиллеристов.

Вот оно, грозное оружие! С коротким и чем-то греющим слух названием — «Мста-Б». Буксируемая гаубица, калибр — 152,4 мм, дальность стрельбы — до 30 км, расчет — восемь человек, масса — семь тонн. Орудие может вести огонь как прямой наводкой, так и с закрытых огневых позиций.



Круг задач, возложенных на гаубицу «Мста-Б», достаточно широк. Она предназначена для уничтожения броневых средств, разрушения полевых фортификационных и других оборонительных сооружений, подавления живой силы и огневых средств, пунктов управления, средств противовоздушной обороны.

— После прибытия в указанный район мы произвели топогеодезическую привязку местности, инженерное оборудование и маскировку огневой позиции, установили связь с командно-наблюдательным пунктом, — встречает нас командир взвода — старший офицер на батарее гвардии старший лейтенант Андрей Супрунович.

Офицер служит в артиллерийской бригаде уже три года. Прибыл на Брестчину по распределению после окончания нашей Военной академии.

— А как погода влияет на стрельбу? — обращаюсь к гвардии старшему лейтенанту Супруновичу.

— Естественно, на траекторию полета снаряда влияет ряд метеорологических факторов: направление и сила ветра, влажность воздуха, атмосферное давление, температура. Все это мы учитываем, рассчитывая траекторию снаряда с помощью специальных таблиц.

…Спустя время синхронно начинают работать поворотный и подъемный механизмы 152‑мм гаубиц «Мста-Б». За работой — наводчики орудий. Маховики, размещенные в различных плоскостях, принимают нужное положение. Стволы шести орудий «выстраиваются» в надлежащем положении.

Тут же два резервиста ловко извлекают из ящиков снаряды весом более 40 килограммов каждый и бегом доставляют их к орудию. Несколько секунд — и снаряд, и латунная гильза исчезают в канале ствола. Клацает клин затвора.

Командиры орудий дружно поднимают красные флажки и докладывают о готовности к стрельбе.

— Батарея — залпом! Триста… тридцать… три!..

Земля содрогается от оглушительного залпа грозных гаубиц. Клубы серого дыма окутывают орудия, весенний воздух полигона перемешивается с резким запахом сгоревшего пороха.

— Ощущения непередаваемые! — делится впечатлениями от стрельбы младший сержант резерва Валерий Печеньков. — Это мой третий сбор. Приятно снова вернуться в армейский строй, встретиться с друзьями. В начале службы все было в новинку, ну а теперь смотришь на многие вещи другими глазами. Можно сказать, более осознанно.

— А в чем залог успешной стрельбы?

— Самое главное — это дисциплина, слаженность коллектива и работа в команде. Без этого никак. Ну и, конечно же, практика. Только на полигоне куется полевая выучка и достигается мастерство. На огневой позиции расчет должен действовать грамотно, быстро и четко. А вообще скажу так: служить тут интересно. После третьего сбора я уже с гордостью могу назвать себя артиллеристом!

— Батарея, отбой! — звонким отголоском прокатилась по огневым позициям команда гвардии старшего лейтенанта Андрея Супруновича.

Штатные тягачи, стоящие в укрытии поодаль, взревели двигателями и двинулись каждый к «своему» орудию. Мастерский маневр… Резервисты спешно и в то же время умело сворачивают гаубицы и переводят их из боевого положения в походное, сцепляя с армейскими грузовиками.

Через несколько минут колонна военной техники покидает огневую позицию, убывает в новый назначенный район. Впереди у расчетов — очередные цели, которые непременно нужно поразить. И доказать командирам и прежде всего самому себе, что не зря носишь гордое звание — воин-артиллерист!

Подполковник Александр Политаев, «Ваяр», фото автора Гвардии подполковник Александр Григорук