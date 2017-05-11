ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В поле – повелители эфира

11.05.2017 — Новости Общества | Белорусская военная газета  
Размер текста:
A
A
A

Недавно у воинов 60-го Барановичского Краснознаменного, ордена Александра Невского отдельного полка связи завершился плановый полевой выход. В течение двух недель военнослужащие совершенствовали уровень профессиональной и полевой выучки, слаженность действий при выполнении задач по предназначению — как самостоятельно, так и в составе сводных экипажей и подразделений во взаимодействии с другими узлами связи — в различных условиях учебно-боевой обстановки.


Старший прапорщик Евгений Урбанович и ефрейтор контрактной службы Анжела Шинкевич

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Недавно у воинов 60-го Барановичского Краснознаменного, ордена Александра Невского отдельного полка связи...

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Связь – всегда боевая
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика