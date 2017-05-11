В поле – повелители эфира

Недавно у воинов 60-го Барановичского Краснознаменного, ордена Александра Невского отдельного полка связи завершился плановый полевой выход. В течение двух недель военнослужащие совершенствовали уровень профессиональной и полевой выучки, слаженность действий при выполнении задач по предназначению — как самостоятельно, так и в составе сводных экипажей и подразделений во взаимодействии с другими узлами связи — в различных условиях учебно-боевой обстановки.