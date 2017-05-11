Связь – всегда боевая

В завершившемся недавно тактическом учении на Витебщине боевую практику прошли воины-связисты 742‑го полевого узла связи сил специальных операций Вооруженных Сил. Казалось бы, военнослужащие выполняли повседневные задачи — обеспечивали связью командование ССО. Но для них это учение стало своеобразной проверкой на мастерство и профессионализм.



По возвращении в пункт постоянной дислокации, добавим, солдаты-срочники узла связи сдали экзамен на классность.

У связистов любая работа — боевая. Как говорят сами повелители эфира, у них нет понятия «учебная связь» — она либо есть, либо ее нет. И с этим не поспоришь.

А потому основное предназначение подобных учений — научить военных связистов уверенно действовать в сложных полевых условиях, скрытно развертывать мобильные узлы связи, профессионально действовать в любой оперативно-тактической обстановке.

— Наше подразделение практически в полном составе обеспечивало связью штаб руководства учения, — рассказал заместитель командира 742‑го полевого узла связи по материально-техническому обеспечению капитан Александр Сушкевич. — Было сложно. Пришлось постараться, чтобы организовать привязку к стационарным узлам в сложных погодных условиях и с учетом непростого рельефа местности. Но парни не подвели — все задачи выполнили с максимальной точностью и в срок.

Обстановка была поистине учебно-боевой, и связистам просто необходимо было отработать все без сучка без задоринки. У них это получилось — даже несмотря на то, что ноги утопали в размокшей грязи, а ветер едва не срывал антенные мачты…

— Учебное развертывание без входа в связь — это одно, а настоящая боевая работа на пересеченной местности — совсем другое, — поделился впечатлениями после прошедшего учения рядовой Руслан Ковалёв. — Да и техника, на которой я работал, непростая. «Мускат» — машина тяжелая, внушительных размеров. Одна маскировка чего стоит… Нужна сноровка. Но тем не менее где еще, как не на учениях, познаешь всю суть ратного мастерства связиста.



Нелишне будет напомнить, что комплекс связи П‑261 «Мускат» — это аппаратная, которая совмещает в себе средства сразу нескольких родов связи: радио-, релейной, проводной и спутниковой. А потому осваивать подобную технику непросто.

Впрочем, это ратное испытание воины-связисты выдержали с честью — не только закрепили практикой знания, которые почерпнули из учебников, но и научились некоторым связистским хитростям.

— Отработали на твердую оценку «хорошо», — подвел итог полевому выходу офицер Сушкевич. — Следующая ступень — «отлично». Как говорится, есть куда расти.

…Ну а по возвращении повелителям эфира расслабляться не довелось — их ждал очередной плановый полевой выход, который венчало контрольное занятие и экзамен на классность.

— Мы налаживаем разностороннюю и надежную связь, — заметил в беседе радиотелеграфист рядовой Александр Золотов. — А на экзамене все это предстояло выполнить в ограниченных временных рамках. Да, теорию штудировали, но одной зубрежки мало — надо разбираться и понимать, что и как нужно делать. Благо практики у нас было в достатке — чего стоит только участие в прошедшем недавно учении.

Юлия Гончар, «Ваяр», фото автора