Полковник в отставке Владимир Дятчик — секретарь Республиканского совета общественного объединения «Белорусский союз офицеров». Познакомились мы с ним благодаря моему отцу Константину Саевичу, который является руководителем рабочей группы по патриотическому воспитанию и увековечению памяти погибших, созданной при БСО. Жизнь Владимира Васильевича — пример беззаветного служения Отечеству.



Он родился в 1941 году в многодетной семье на Гродненщине. Память Владимира Васильевича хранит некоторые эпизоды Великой Отечественной войны: как люди прятались в землянках при бомбежках, как после боев возле деревни остались кучи гильз, патронов и снарядов.

— Иногда думаю, что выжили мы лишь благодаря чуду, — сказал Владимир Васильевич.

В их крае был организован партизанский отряд. Когда народные мстители просили еду и одежду, им никто из сельчан не отказывал: делились последним.

По соседству с Владимиром Дятчиком и его родными жила семья, в которой было пятеро сыновей. Трое из них воевали — и все вернулись. Владимир Васильевич помнит, как веселились соседи, встречая героев с войны. А его мать в это время плакала… Отец погиб на фронте в январе 1945 года, похоронен в Польше, в братской могиле. На малой родине ему установлен памятник, сюда привезена горсть земли с места упокоения солдата…

Школы в деревне не было — учились в обычной деревенской хате. Занимались по два класса в одном помещении. Потом построили школу, но заниматься регулярно никак не получалось, так как Владимир был вынужден за еду и одежду пасти скот в соседней деревне. В результате в 4‑м классе пришлось учиться два года. Но способный паренек быстро наверстал упущенное. До сих пор Владимир Васильевич с благодарностью вспоминает школьных учителей и директора за приобретенные знания и чуткое отношение к сироте.

Однажды на побывку в деревню прибыл сосед-моряк. Владимир сразу решил поступать в военно-морское училище. Но медкомиссию для службы подводником не прошел. В военкомате ему предложили поступать в Минское артиллерийско-минометное училище, которое впоследствии перевели в Тулу. Позже Владимир окончил Пензенское высшее артиллерийское инженерное училище, а затем Военную артиллерийскую командную академию имени М. И. Калинина.

Владимир Васильевич служил артиллерийским инженером. Он следовал судьбе офицера без сомнения, с любовью и гордостью. Поэтому неудивительно, что отцовскую профессию унаследовали и его дети, став продолжателями династии военных.

Сын ветерана Вооруженных Сил Владимир — полковник, служит во внутренних войсках МВД. Дочь, подполковник Татьяна Лазар, служит в Военной академии Республики Беларусь. Владимир Васильевич гордится своими детьми: они настоящие офицеры.

Сегодня он и его жена Зоя Николаевна уже дедушка и бабушка. Спутница жизни Владимира Дятчика (к слову, родственница Героя Советского Союза Марата Казея) — дочь участника Великой Отечественной войны техника старшего лейтенанта Николая Шаршанова. Зоя Николаевна занимает активную жизненную позицию, всей душой поддерживает мужа во всех общественных делах, увлекается живописью (мне было приятно посетить выставку ее работ в библиотеке Центрального Дома офицеров, особенно понравились портреты ее детей в военной форме).

Что и говорить, нелегкая судьба была у советского офицера: вся жизнь — на колесах. Но намного ли проще быть женой военнослужащего? Повсюду за Владимиром Васильевичем следовала его семья: Белорусский, Приволжский, Ленинградский, Московский, Прикарпатский военные округа, Группа советских войск в Германии… После увольнения в запас офицер еще долго работал «на гражданке».

Владимир Дятчик любит читать, смотреть футбол и хоккей, до сих пор занимается спортом. Ему нравится мастерить, ходить в лес по грибы. И, как и прежде, ветеран ценит бескорыстных, порядочных, хороших людей, живое общение с ними. Умеет находить общий язык с молодежью.

— Наше поколение завещает юному ценить родителей, любить Родину, беречь ее и защищать, — подчеркнул полковник в отставке Владимир Дятчик.

Елизавета Саевич, г. Минск