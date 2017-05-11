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Объявление о проведении конкурса на замещение вакантной воинской должности
11.05.2017 — Новости Общества | Белорусская военная газета
Учреждение образования «Гомельский государственный медицинский университет» объявляет конкурс на замещение вакантной воинской должности преподавателя — один человек. Штатно-должностная категория — подполковник, 27‑я группа должностного оклада, образование по военно-учетной специальности — 9010003.
Условия конкурса
В конкурсе могут принимать участие офицеры, имеющие высшее медицинское образование, ученую степень кандидата медицинских наук. При отсутствии ученой степени в конкурсе могут принять участие военнослужащие, имеющие высшее медицинское образование, с опытом педагогической (научной) или организаторской работы по профилю кафедры не менее пяти лет.
Срок подачи документов — в течение месяца со дня опубликования объявления.
Документы высылать по адресу: 246000, г. Гомель, ул. Ланге, 5, учреждение образования «Гомельский государственный медицинский университет».
Справки по тел.: (8 0232) 75-61-67, 75-60-53.
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Учреждение образования «Гомельский государственный медицинский университет» объявляет конкурс...
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