Объявление

Учреждение образования «Минское суворовское военное училище», являющееся организатором переговоров, находящееся по адресу: 220029, г. Минск, ул. М. Богдановича, д. 29, приглашает подрядные организации Беларуси принять участие в переговорах на выполнение ремонтных работ по объекту «Текущий ремонт помещений учебного корпуса инв. № 2/1а», которые состоятся 17 мая 2017 года в 16.00.

Контактные телефоны для получения информации: тел./факс (8 017) 293‑14‑37; (8 017) 334‑04‑78.