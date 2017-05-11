Объявление

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11.05.2017 — Новости Общества | Белорусская военная газета
Учреждение образования «Минское суворовское военное училище», являющееся организатором переговоров, находящееся по адресу: 220029, г. Минск, ул. М. Богдановича, д. 29, приглашает подрядные организации Беларуси принять участие в переговорах на выполнение ремонтных работ по объекту «Текущий ремонт помещений учебного корпуса инв. № 2/1а», которые состоятся 17 мая 2017 года в 16.00.
Контактные телефоны для получения информации: тел./факс (8 017) 293‑14‑37; (8 017) 334‑04‑78.
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Учреждение образования «Минское суворовское военное училище», являющееся организатором переговоров,...
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