ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Объявление

11.05.2017 — Новости Общества | Белорусская военная газета  
Размер текста:
A
A
A

Учреждение образования «Минское суворовское военное училище», являющееся организатором переговоров, находящееся по адресу: 220029, г. Минск, ул. М. Богдановича, д. 29, приглашает подрядные организации Беларуси принять участие в переговорах на выполнение ремонтных работ по объекту «Текущий ремонт помещений учебного корпуса инв. № 2/1а», которые состоятся 17 мая 2017 года в 16.00.

Контактные телефоны для получения информации: тел./факс (8 017) 293‑14‑37; (8 017) 334‑04‑78.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Учреждение образования «Минское суворовское военное училище», являющееся организатором переговоров,...

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Спортсмены из стран ЕАЭС перестанут быть друг для друга легионерами
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика