В детском саду Минска ввели карантин из-за полузабытой скарлатины

Одна из групп минского детского сада во Фрунзенском районе ушла на карантин из-за случая скарлатины. Родители обеспокоены: стоит ли волноваться за здоровье детей? Заведующая садиком заверяет: эпидемии нет, в ясельной группе заболел один ребенок. Ситуация под контролем. Проведены все необходимые противоэпидемические мероприятия. Однако остается вопрос: неужели полузабытая инфекция вновь поднимает голову, интересуется издание « СБ — Беларусь сегодня ».

Еще век назад скарлатина считалась очень опасным заболеванием. Сегодня же случаев настолько мало, что инфекционисты относят ее к редко встречающимся инфекциям. С правильным и своевременным лечением она и вовсе протекает легко и без осложнений.

— Тяжелая форма скарлатины сейчас развивается крайне редко, — рассказывает заместитель главного врача по медицинской части Минской детской инфекционной клинической больницы Тамара Лисицкая. — Это острое заболевание, которое вызывается стрептококком и характеризуется симптомами общей интоксикации, ангиной и высыпаниями на коже. Инкубационный период длится от 2 до 7 дней. Все начинается с повышения температуры, болей в горле, потом появляется мелкоточечная сыпь, характерны изменения на языке (сначала он покрыт белым налетом, потом становится малиновым). В течение последних лет в городе не было зафиксировано случаев групповой и вспышечной заболеваемости в школах или детских садах.

Чаще всего заболевают дети 2−10 лет. И надо понимать: при первых же симптомах следует сразу обратиться к врачу, так как самая большая опасность скарлатины таится именно в возможных осложнениях. Стрептококк поражает сердце и почки, возможен гнойный отит, воспаление лимфоузлов. Но при своевременном назначении антибиотиков риск минимален. Уже на 22-й день после выздоровления ребенок снова сможет посещать детский сад или школу.

В прошлом году в Минске зарегистрировано только 160 случаев заболевания скарлатиной среди детей и ни одного среди взрослых.