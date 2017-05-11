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Картина дня: результат NaviBand, Неделя моды и когда будут отключать горячую воду

12.05.2017 07:00 — Новости Общества | БелТА  
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Картина дня: результат NaviBand, Неделя моды и когда будут отключать горячую воду

ВЧЕРА

Картина дня. 11 мая

Президент Беларуси Александр Лукашенко видит перспективу для увеличения товарооборота Беларуси с Ростовской областью России в 1,5 раза до $0,5 млрд. Об этом глава государства заявил на встрече с губернатором Ростовской области Василием Голубевым. Александр Лукашенко подтверждает готовность Беларуси обсуждать возобновление сотрудничества с российскими партнерами в калийной сфере. Также Президент Беларуси объяснил свою резкую реакцию на проблемы с поставками в Россию белорусского продовольствия. Александр Лукашенко отметил, что белорусским и российским предприятиям надо не конкурировать, а действовать на своем рынке по-партнерски.

"Гомсельмашу" и "Ростсельмашу" пора перейти от соревнования к сотрудничеству, заявил премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков на встрече с губернатором Ростовской области России Василием Голубевым.

Предложения по совершенствованию системы налогообложения планируется внести на рассмотрение Совета Министров Беларуси в июне, сообщил на заседании Совета по развитию предпринимательства его председатель Петр Прокопович. Налоговое законодательство Беларуси необходимо гармонизировать с законодательством стран - участниц Евразийского экономического союза, сообщил Петр Прокопович.

В Беларуси распоряжением премьер-министра Беларуси №165р от 10 мая создан оргкомитет по подготовке и проведению в 2018 году в Минске 47-го заседания Генеральной ассамблеи Европейских олимпийских комитетов. Председателем назначен заместитель премьер-министра Василий Жарко.

Распоряжением премьер-министра Беларуси №164р от 10 мая создана межведомственная рабочая группа для решения проблемных вопросов, связанных с добычей и реализацией недропользователями полезных ископаемых, а также для совершенствования законодательства об охране и использовании недр. Возглавил рабочую группу министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Ковхуто.

Инфляция в апреле составила 0,7%, сообщили в Национальном статистическом комитете.

Новый размер удержания с нанимателей средств для выплаты зарплаты установлен в Беларуси.

В Беларуси упростят процедуру аттестации педагогических кадров. Это предусмотрено постановлением Министерства образования, которое подписал в Орше на заседании коллегии ведомства его руководитель Игорь Карпенко.

Песни NaviBand привлекают своим позитивом и естественностью. О том, какой должна быть песня, чтобы завоевать жюри и сердца зрителей на "Евровидении", корреспонденту БЕЛТА рассказал известный музыкальный эксперт Андрей Михеев.

Коллективная экспозиция белорусских производителей Made in Belarus впервые представлена на выставке продуктов питания Hofex-2017 в Китае. В экспозиции представлены пять белорусских производителей молочных и мясных продуктов.

Национальный банк Беларуси реализовал облигации в иностранной валюте на $75 млн.

Более 60 дизайнеров примут участие в Неделе моды в Беларуси (Belarus Fashion Week), которая проходит 11-14 мая в Минске, сообщила руководитель BFW Янина Гончарова.

Поликлиники Минска с 16 мая переходят на летний режим работы, сообщили в комитете по здравоохранению Мингорисполкома.

В Минске в связи с погодными условиями отключение горячего водоснабжения участков тепловых сетей, отключение которых было запланировано на 10 и 11 мая, перенесено на 15 мая, сообщили в пресс-службе Мингорисполкома.

В Ошмянах 11 мая выпало 7 см снега. Майский снегопад в Гродненской области зафиксирован впервые за последние 30 лет. Температурный рекорд побит в Гомеле ночью 11 мая. В последние сутки удерживалась очень холодная погода с температурным фоном по стране на 8-11 градусов ниже климатической нормы. Среднесуточная температура за прошедшие сутки составила плюс 1 - плюс 4 градуса. ГАИ разрешает ездить на летней резине в майскую непогоду, сообщила инспектор отделения агитации и пропаганды УГАИ Минской области Ирина Сапунова.

ФОТОРЕПОРТАЖ: Минск. Снег. Май.

Потепление ожидается в Беларуси в выходные, сообщила заместитель начальника службы метеорологических прогнозов Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды Светлана Рыбакова.

Суд приговорил обвиняемую в убийстве почтальона из Петриковского района к 20 годам колонии. Бывший главный механик больницы реабилитации "Аксаковщина" частично признал вину по делу о взятках. Подсудимый признал лишь один эпизод из 24 вменяемых ему.

Украина заинтересована в проведении с белорусскими командами совместного чемпионата по хоккею с шайбой, заявил в Минске во время встречи с министром спорта и туризма Беларуси Александром Шамко министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов.

Белорус Павел Санкович установил новый национальный рекорд в плавании 50 м на спине.

Главный тренер сборной Беларуси по хоккею Дэйв Льюис (после поражения от швейцарцев) в общении с журналистами не стал скрывать, что он чувствует себя виноватым перед игроками, федерацией и страной.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 12 мая

В Национальном пресс-центре пройдет пресс-конференция, посвященная Дню семьи (15.05) (представители Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь, Министерства здравоохранения Республики Беларусь, Министерства образования Республики Беларусь). Начало в 11.00.

В Государственном литературном музее Янки Купалы (г. Минск, ул. Я.Купалы, 4) состоится пресс-конференция, посвященная Международному дню музеев и международной акции "Ночь музеев-2017". Начало в 12.00.

В преддверии международного Дня семьи и к 100-летию со дня образования органов, регистрирующих акты гражданского состояния Республики Беларусь, в Минске в КЗ "Верхний город" пройдет акция "Семья, как родина, должна быть у каждого". Состоится регистрация бракосочетания, чествование изумрудных юбиляров (55 лет совместной жизни), церемония имянаречения, флешмоб. Начало в 15.00.

В Минском государственном дворце детей и молодежи состоится конкурс среди многодетных семей города "Лучшая многодетная семья года", посвященный 950-летию столицы. Начало в 15.00.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 13 мая

Всемирный день борьбы с гипертонией. Отмечается с 2005 года по инициативе Всемирной лиги борьбы с гипертонией. Отмечается во вторую субботу мая.

135 лет назад родился Брак Жорж, французский живописец, один из основателей кубизма. Умер в 1963 г.

85 лет назад родился Швырев Юрий Афанасьевич, российский кинорежиссер, сценарист, актер. Заслуженный деятель искусств РФ. Поставил фильмы "Первый снег", "Мятежная баррикада", "Я научу вас мечтать...". Умер в 2013 г.

75 лет назад родился Джанибеков Владимир Александрович, летчик-космонавт СССР, дважды Герой Советского Союза (1978, 1981), генерал-майор запаса. Совершил 5 космических полетов в качестве командира экипажа (1978, 1981, 1982, 1984, 1985).

75 лет назад родилась Сорокина Нина Ивановна, российская артистка балета, солистка Большого театра (1961-1988), народная артистка СССР. Умерла в 2011 г.

60 лет назад родилась Нильская Людмила Валерьевна, российская актриса театра и кино. С 2008 года играет в Театре киноактера. Снималась в фильмах "Красная площадь", "Галина", "Государственная граница", "Бешеные деньги" и др.

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Теги: Гомель, Минск
 
 
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ВЧЕРАКартина дня. 11 маяПрезидент Беларуси Александр Лукашенко видит перспективу для увеличения товарооборота Беларуси с Ростовской областью России в 1,5...

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