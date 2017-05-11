Картина дня: результат NaviBand, Неделя моды и когда будут отключать горячую воду

Потепление ожидается в Беларуси в выходные, сообщила заместитель начальника службы метеорологических прогнозов Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды Светлана Рыбакова.
В Национальном пресс-центре пройдет пресс-конференция, посвященная Дню семьи (15.05) (представители Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь, Министерства здравоохранения Республики Беларусь, Министерства образования Республики Беларусь). Начало в 11.00.
В Государственном литературном музее Янки Купалы (г. Минск, ул. Я.Купалы, 4) состоится пресс-конференция, посвященная Международному дню музеев и международной акции "Ночь музеев-2017". Начало в 12.00.
В преддверии международного Дня семьи и к 100-летию со дня образования органов, регистрирующих акты гражданского состояния Республики Беларусь, в Минске в КЗ "Верхний город" пройдет акция "Семья, как родина, должна быть у каждого". Состоится регистрация бракосочетания, чествование изумрудных юбиляров (55 лет совместной жизни), церемония имянаречения, флешмоб. Начало в 15.00.
В Минском государственном дворце детей и молодежи состоится конкурс среди многодетных семей города "Лучшая многодетная семья года", посвященный 950-летию столицы. Начало в 15.00.
ЗАВТРА
Знаменательные даты 13 мая
Всемирный день борьбы с гипертонией. Отмечается с 2005 года по инициативе Всемирной лиги борьбы с гипертонией. Отмечается во вторую субботу мая.
135 лет назад родился Брак Жорж, французский живописец, один из основателей кубизма. Умер в 1963 г.
85 лет назад родился Швырев Юрий Афанасьевич, российский кинорежиссер, сценарист, актер. Заслуженный деятель искусств РФ. Поставил фильмы "Первый снег", "Мятежная баррикада", "Я научу вас мечтать...". Умер в 2013 г.
75 лет назад родился Джанибеков Владимир Александрович, летчик-космонавт СССР, дважды Герой Советского Союза (1978, 1981), генерал-майор запаса. Совершил 5 космических полетов в качестве командира экипажа (1978, 1981, 1982, 1984, 1985).
75 лет назад родилась Сорокина Нина Ивановна, российская артистка балета, солистка Большого театра (1961-1988), народная артистка СССР. Умерла в 2011 г.
60 лет назад родилась Нильская Людмила Валерьевна, российская актриса театра и кино. С 2008 года играет в Театре киноактера. Снималась в фильмах "Красная площадь", "Галина", "Государственная граница", "Бешеные деньги" и др.
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