Гомельчанин за рыбалку сетью в Лоевском районе должен будет заплатить почти 27 тысяч рублей

Общий вес пойманный мужчиной рыбы превысил 160 кг. Возбуждено уголовное дело, браконьера взяли под стражу, сообщает Государственная инспекция животного и растительного мира.





Гомельчанина задержали на Днепро-Брагинском водохранилище сотрудники Брагинской МРИ. В лодке у мужчины были пять сетей общей длиной 340 м, с помощью которых он выловил более 300 особей различной рыбы.

Также браконьеров с сетями и запрещенными сетными орудиями инспекторы природоохраны задержали в Петриковском и Светлогорском районах.