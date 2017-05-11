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Гомельчанин за рыбалку сетью в Лоевском районе должен будет заплатить почти 27 тысяч рублей

12.05.2017 07:10 — Новости Общества | Tut.by  
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Общий вес пойманный мужчиной рыбы превысил 160 кг. Возбуждено уголовное дело, браконьера взяли под стражу, сообщает Государственная инспекция животного и растительного мира.


Гомельчанина задержали на Днепро-Брагинском водохранилище сотрудники Брагинской МРИ. В лодке у мужчины были пять сетей общей длиной 340 м, с помощью которых он выловил более 300 особей различной рыбы.

Также браконьеров с сетями и запрещенными сетными орудиями инспекторы природоохраны задержали в Петриковском и Светлогорском районах.

 
 
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Также браконьеров с сетями и запрещенными сетными орудиями инспекторы природоохраны задержали в Петриковском и Светлогорском районах.

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