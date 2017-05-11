|
Гомельчанин за рыбалку сетью в Лоевском районе должен будет заплатить почти 27 тысяч рублей
12.05.2017 07:10 — Новости Общества | Tut.by
Общий вес пойманный мужчиной рыбы превысил 160 кг. Возбуждено уголовное дело, браконьера взяли под стражу,
Гомельчанина задержали на Днепро-Брагинском водохранилище сотрудники Брагинской МРИ. В лодке у мужчины были пять сетей общей длиной 340 м, с помощью которых он выловил более 300 особей различной рыбы.
Также браконьеров с сетями и запрещенными сетными орудиями инспекторы природоохраны задержали в Петриковском и Светлогорском районах.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Также браконьеров с сетями и запрещенными сетными орудиями инспекторы природоохраны задержали в Петриковском и Светлогорском районах.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)
Комментарии