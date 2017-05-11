В ближайшем будущем городской поселок Копысь станет «маяком» для всех малых населенных пунктов страны. На его примере собираются показать, как должно выглядеть современное село. Такую задачу в конце прошлого года поставил Александр Лукашенко на совещании о перспективах развития Оршанского и Шкловского районов. Первый этап работ в Копыси должны завершить к 1 июня. Как выполняется поручение президента? Корреспондент « СБ Беларусь Сегодня » побывала на месте.





Копысь называют «городским поселком будущего», хотя она известна с древних времен. Первое упоминание о ней датируется 1059 годом.

Начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Оршанского райисполкома Анна Светлова делает небольшой экскурс в прошлое:

— Копысь входила в состав Полоцкого княжества. Укрепленное поселение было расположено при слиянии рек Сморковки и Днепра на крутом холме. По периметру — земляной вал-городище. Его называют Петровским. К северо-востоку от крепости когда-то располагался неукрепленный посад. Нынешнее преобразование Копыси мы связываем именно с ее историческим прошлым.

По проекту уже восстанавливают древние укрепления — идет реставрация Петровского вала, строители вместе с учеными реконструируют деревянные башни с площадками обозрения. Концепция возрождения разработана с помощью древних карт, найденных в архивах, а также результатов археологических раскопок.

А еще берега Днепра украсят пляжи, причалы и тропа здоровья — красивые дорожки со спусками и подъемами. Набережная будет благоустроена, здесь разместятся несколько зон отдыха, небольшой парк и другие объекты, в том числе и для активного туризма.

В нескольких километрах от Копыси вблизи Левков работают бульдозеры, они зачищают территорию, открывая вид на удивительную рощу — на пригорке параллельно дороге почти на километр тянется аллея вековых лип. Говорят, здесь неподалеку жил помещик, к которому заглядывала сама императрица. И она якобы очень любила гулять по этой аллее. Я попыталась подсчитать количество деревьев — точно больше сотни. Представляю, как здесь красиво в пору их цветения…





Сам горпоселок встречает гулом строительной техники, свежим асфальтом и многочисленными бригадами рабочих. Вот специалисты витебского ООО «ЕВР» прокладывают тротуары. Общая протяженность «подведомственной» им территории — около 2 километров. Чуть дальше строители меняют трубопроводы.

На пригорке за околицей, прямо у Днепра, возвышается необычное деревянное сооружение, вокруг — резные беседки, зоны отдыха… Такое впечатление, что весь горпоселок перестраивают заново.

Председатель Копысского поссовета Екатерина Вацуро с этим не согласна — перемены и вправду масштабные, но это далеко не первый этап:

— Развиваясь, населенный пункт как будто идет по спирали, поднимаясь все выше и выше. А начинали где-то в начале 2000-х. Сначала занялись благоустройством, реконструировали существующие объекты соцкультбыта. Потом встал вопрос увеличения рабочих мест, построили цех по производству сыров. Сегодня там работают около 60 человек. Оршанский комбинат стройматериалов открыл деревообрабатывающее производство. А еще у нас есть свое лесничество, гончарные мастерские Центра народного творчества и ремесел.

Большим рывком стало возведение моста через Днепр. Поселок-то наш с соседней Александрией Шкловского района — практически одно целое. Разделены лишь рекой, а дома и там, и здесь — на самом берегу. А вот отсутствие надежной переправы здорово нас ограничивало. Паром, потом — понтонный мост. И, наконец, современный надежный автобан. Теперь мы живем без границ. Кто-то из жителей Витебщины работает на могилевской земле, могилевчане — идут к нам. Есть возможность пользоваться инфраструктурой сразу двух поселков, праздники тоже проводим вместе.





Тем не менее нынешнюю перестройку глава местной власти называет самой глобальной. Например, раньше в Копыси были заасфальтированы только две центральные улицы, теперь дорожники работают еще на 19 улицах и в двух переулках. В общей сложности новые асфальтовые дороги растянутся более чем на 15 километров.

Цивилизация придет и в окраинные районы — комфортные зоны отдыха, детские игровые площадки, спортивные уголки.

А еще в горпоселке меняют все инженерные коммуникации, прокладывают газопровод — все желающие смогут подвести газ и воду к своим домам, поменять систему отопления, воспользоваться скоростным интернетом. Большую экономию получит поссовет за счет замены уличного освещения — здесь установят светодиодные светильники. Идет реконструкция участковой больницы, которая будет оснащена дополнительным оборудованием.

Большой объем работы предстоит выполнить на территории средней школы-детсада. Сегодня здесь собрана самая мощная техника, множество людей. Это неудивительно — кроме реконструкции самого здания и благоустройства, тут появятся стадион с искусственным покрытием и новый спортивно-игровой городок. Возможно, хоккейная коробка.

Главный инженер управления механизации стройтреста № 16 из Новополоцка Сергей Лось и прораб Павел Дражин, которые на стройплощадке обсуждают детали проекта, не скрывают:

— Участвовать в таком важном деле приятно и ответственно. Горпоселок меняется на глазах. Для нас сейчас главное — качественно и в срок сделать то, что поручено генподрядчиком. Обязательно справимся!



Cтроительство деревянных башен входит в проект реконструкции Петровского вала

Вместе с Екатериной Вацуро мы едем по уже обновленным улицам. Отличное дорожное полотно, красивые заборы — у Копыси появляется новое лицо. Сейчас в поселке живет около 900 человек, в том числе более 100 детей и подростков. Каждый третий житель — пенсионер. Но вместе с перестройкой у поселковцев появляется уверенность в том, что уже завтра их Копысь будет более многолюдной и молодой.

Комментарий

Владимир Белоус, заместитель председателя облисполкома:

— Ежедневно в Копыси трудится около полутысячи человек более чем из десятка подрядных организаций. Сделать предстоит немало. Рабочее название проекта — «Деревня будущего». И в том, что нынешние перемены обязательно станут историческим событием в многовековой летописи древнего поселения, сомневаться не приходится.

Благодаря обновлению и продлению инженерных сетей и коммуникаций уже определено свыше 100 участков для индивидуальной застройки. Интересно, что в число завтрашних новоселов пожелали войти и жители соседней Могилевской области — они уже присматриваются к будущим стройплощадкам собственных усадьб.