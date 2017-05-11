Доброе утро!

А-а-а-а, они возвращаются!!! Родители, Бонстики снова атакуют наши семьи ! Если ваши дети жизни без них не мыслят, приходите сегодня с 17.00 на шоу в столичный парк развлечений «Дримлэнд», где состоится знакомство с героями новой коллекции. Абсолютно бесплатно.





ВАЖНОЕ

Оу е-е-е!!! Наши NaviBand с композицией «Гісторыя майго жыцця» в финале «Евровидения» ! Впервые белорусские исполнители представили песню на родном языке — и это принесло удачу. Вот как комментируют выступление сами ребята .

Не отпускает нас майский снег. Оказывается, в ночь на 11 мая в Беларуси побит температурный рекорд 117-летней давности — в Верхнедвинске столбик термометра зафиксировал -4,5°С. До сегодняшнего дня рекордно низкой температура 11 мая была в 1900 году. Тогда в Марьиной Горке воздух охладился до -2,8°С. Мы поинтересовались у синоптиков, почему в мае идет снег, и плохо ли это .





Беларусь задумалась об «ответных мерах» на действия российской таможни. Говорят, вопрос непринятия Федеральной таможенной службой (ФТС) России сертификатов и деклараций стран ЕАЭС требует оперативного решения — иначе пеняйте на себя.

Президент Сирии Башар Асад дал интервью телеканалу ОНТ и прокомментировал вероятность участия Беларуси в урегулировании кризиса в арабской республике. «Президент Лукашенко… всегда был патриотом, честным и храбрым политиком… Беларусь вместе с Россией является основным игроком на международной арене в отношении той войны, которая ведется против Сирии».

Цифра месяца: на 1 мая в Беларуси было почти 40 тысяч официальных безработных . До апреля количество нетрудоустроенных белорусов увеличивалось на протяжении трех месяцев, а за последний месяц их число, наконец, уменьшилось — на 3,6 тысячи человек.

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Вам интересно, как создаются «скульптуры с характером»? Рассказываем, на кого похожа «Девочка с зонтиком» и другие персонажи парковой скульптуры Минска? Истории известных работ вспоминают те, кто позировал их авторам.





Вот чудесная история о том, как жильцы девятиэтажки на Жуковского сделали дизайнерский ремонт в подъезде . «Мы представляли, как можно изменить подъезд, прикинули, во сколько это обойдется, и пошли по соседям. Большая часть жильцов, к счастью, идею поддержала».

А в Петрикове суд вынес приговор женщине, убившей сельского почтальона. Шокирующим в этой истории для многих было то, как женщина хладнокровно вела себя после убийства. Всего через несколько часов после случившегося на побывку из армии к ней приехал сын. Мать встретила парня как ни в чем не бывало: они сидели на кухне, беседовали, а вечером отправились отметить отпуск в местный бар. Вот здесь рассказываем, к какому сроку женщину приговорил суд и сколько она должна будет выплатить родственникам убитой.

Все чаще люди задумываются о том, насколько в принципе нужны агенты по недвижимости. Вот очередная читательница рассказала нам, как продала «двушку» и купила «трешку» без агентов . «Если посчитать, сколько бы обошлись услуги риелтора, то получится 4500 у.е. Я часто говорю, что каждый специалист должен заниматься своим делом. Но и оплата должна быть разумной. И лично я очень рада, что минимальными усилиями за 1 месяц удалось и сменить жилье, и сэкономить 2250 у.е. семейного бюджета».

Что делать, если на море хочется, а денег нет? Рассказываем . Самый бюджетный вариант уехать к морю — автобус. Цены на билеты, например, в Одессу начинаются от 60 рублей. Куда еще, на чем и за сколько можно съездить отдохнуть в этом сезоне?

Финляндия обсуждает историю белоруски , которая родила дочку от бывшего капитана минского «Динамо» Йере Каралахти. Давайте обсудим и мы. Жена Йере Нанна в откровенном интервью финской журналистке Марии Вейтоле заявила следующее: «Я знала эту женщину, но я не знала, что она настолько сумасшедшая. Она забрасывает меня сообщениями, что ей нужны деньги».

ЧТО ЕЩЕ СТОИТ ПОСМОТРЕТЬ И ПОЧИТАТЬ

Экс-директор Национального центра усыновления Наталья Поспелова работала в системе охраны детства 28 лет. Она застала времена, когда подростки бродяжничали, когда ребенка из неблагополучной семьи можно было забрать только в больницу и когда иностранцы усыновляли больше детей из Беларуси, чем сами белорусы. Покинув НЦУ, Наталья Поспелова объяснила нам, почему она против домов ребенка, международного усыновления и тайн о прошлом приемных детей. Читать обязательно !

Две недели назад на столичные дороги выехали первые отечественные электробусы. Новая техника пока не перевозит пассажиров — машины работают в тестовом режиме и проходят обкатку. A вот наш AUTO.TUT.BY уже прокатился на электробусе и узнал, чем он отличается от обычного автобуса или троллейбуса и есть ли там риск получить удар током.





Рассказываем, как живет лучшая в стране авиабаза . Ее летчики считаются лучшими в Беларуси, им доверяют самые сложные и опасные задания: перевозку первых лиц государства, работу с силами специальных операций, участие в международных соревнованиях и транспортировку самых важных грузов. А мы здесь узнали, как заставить летать танки, почему пилоты передвигаются на велосипедах и сколько граммов шоколада в день положено летчику.

Не пропустите небольшой локальный скандальчик: блогера в кроссовках не пустили в ресторан в центре Минска. Так как на его месте мог бы быть каждый из нас, мы спросили юриста, кто здесь прав, а кто — нет. Сам ресторан предсказуемо общаться не захотел.

Посмотрите, какой красивущий детсад строят в Новой Боровой — с жирафом, трубой для спуска, скалодромом и огородами. Его передадут на баланс государства — для всех. Эх, где мои четыре года?..





Смешная история о «трудностях перевода». В Китае провели интернет-опрос, чтобы выбрать название для нового авианосца. Победил вариант «ротоногий рак». По-китайски это пишется 皮皮虾 и звучит как «пипи ся». Если интересно на «пипи сюя» посмотреть — вам сюда .

Все новости четверга, 11 мая

И, конечно, не пропустите очередной выпуск «Экономики на пальцах»! Пока в Беларуси относительное затишье после майских праздников, Сергей Чалый решил рассказать о последствиях для Европы, которые возникнут после президентских выборов во Франции. Также обсудили, почему у Беларуси не получается с Китаем. Если вам все это интересно — добро пожаловать смотреть сюда .

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