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Авиаторы МЧС Беларуси помогают Турции в тушении лесных пожаров
12.05.2017 07:59 — Новости Общества | БелТА
Фото МЧС
12 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Авиаторы МЧС Беларуси помогают Турции в тушении лесных пожаров. Такая информация размещена на сайте Министерства по чрезвычайным ситуациям, сообщает БЕЛТА.
Группа белорусских спасателей выполнила международный перелет в Турцию и заступила на дежурство для работ в горно-лесистой местности. Вертолет Ми-8 оказывает помощь турецкой стороне в борьбе с лесными пожарами, а также доставляет местных спасателей к местам возгораний.
На утро 12 мая белорусский экипаж уже выполнил 11 полетов. Ми-8 произвел 20 сливов воды на очаги лесных пожаров и доставил в труднодоступные места 16 пожарных с экипировкой.-0-
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Группа белорусских спасателей выполнила международный перелет в Турцию и заступила на дежурство для работ в горно-лесистой местности.
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