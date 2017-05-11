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Авиаторы МЧС Беларуси помогают Турции в тушении лесных пожаров

12.05.2017 07:59 — Новости Общества | БелТА  
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Авиаторы МЧС Беларуси помогают Турции в тушении лесных пожаров
Фото МЧС

12 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Авиаторы МЧС Беларуси помогают Турции в тушении лесных пожаров. Такая информация размещена на сайте Министерства по чрезвычайным ситуациям, сообщает БЕЛТА.

Группа белорусских спасателей выполнила международный перелет в Турцию и заступила на дежурство для работ в горно-лесистой местности. Вертолет Ми-8 оказывает помощь турецкой стороне в борьбе с лесными пожарами, а также доставляет местных спасателей к местам возгораний.

На утро 12 мая белорусский экипаж уже выполнил 11 полетов. Ми-8 произвел 20 сливов воды на очаги лесных пожаров и доставил в труднодоступные места 16 пожарных с экипировкой.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Группа белорусских спасателей выполнила международный перелет в Турцию и заступила на дежурство для работ в горно-лесистой местности.

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