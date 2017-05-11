Дни трезвости объявлены на Брестчине

БРЕСТ, 12 мая – Sputnik. Сразу в трех районах Брестской области объявили об ограничении времени продажи алкогольных напитков населению.

Так, в Пинске в связи с проведением выпускных вечеров нельзя будет купить алкоголь с 14:00 до 24:00 9 июня. Ограничение не распространяется на розничную торговлю в торговых объектах общественного питания в розлив.



© Sputnik / Виктор Толочко В кафе со своим спиртным: либерализуют ли белорусский рынок алкоголя?

В этот же день не будут торговать алкоголем и на территории Ивацевичского района, но ограничение вступает в силу с 00:00 часов и продлится до полуночи.

А в Ивановском районе кроме 9 июня нельзя будет купить алкогольные напитки и 30 мая. В этот день в районе проводятся мероприятия, направленные на пропаганду и популяризацию здорового образа жизни, профилактику пьянства и алкоголизма, борьбу с ними. Ограничения в весенний День трезвости в Ивановском не распространяются на реализацию алкогольных напитков торговыми объектами, осуществляющими розничную торговлю, для проведения свадебных торжеств и ритуальных обрядов. Местные власти также заранее решили объявить День трезвости и на 1 сентября в связи с проведением мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни, профилактику пьянства и алкоголизма, борьбу с ними и приуроченных ко Дню знаний.