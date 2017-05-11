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Дни трезвости объявлены на Брестчине
12.05.2017 08:39 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
БРЕСТ, 12 мая – Sputnik. Сразу в трех районах Брестской области объявили об ограничении времени продажи алкогольных напитков населению.
Так, в Пинске в связи с проведением выпускных вечеров нельзя будет купить алкоголь с 14:00 до 24:00 9 июня. Ограничение не распространяется на розничную торговлю в торговых объектах общественного питания в розлив.
© Sputnik / Виктор Толочко
В этот же день не будут торговать алкоголем и на территории Ивацевичского района, но ограничение вступает в силу с 00:00 часов и продлится до полуночи.
А в Ивановском районе кроме 9 июня нельзя будет купить алкогольные напитки и 30 мая. В этот день в районе проводятся мероприятия, направленные на пропаганду и популяризацию здорового образа жизни, профилактику пьянства и алкоголизма, борьбу с ними. Ограничения в весенний День трезвости в Ивановском не распространяются на реализацию алкогольных напитков торговыми объектами, осуществляющими розничную торговлю, для проведения свадебных торжеств и ритуальных обрядов. Местные власти также заранее решили объявить День трезвости и на 1 сентября в связи с проведением мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни, профилактику пьянства и алкоголизма, борьбу с ними и приуроченных ко Дню знаний.
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Решения об ограничении времени продажи алкогольных напитков региональные власти традиционно принимают во время посевной, уборочной и вступительной компаний.
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