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Дни трезвости объявлены на Брестчине

12.05.2017 08:39 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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БРЕСТ, 12 мая – Sputnik. Сразу в трех районах Брестской области объявили об ограничении времени продажи алкогольных напитков населению.

Так, в Пинске в связи с проведением выпускных вечеров нельзя будет купить алкоголь с 14:00 до 24:00 9 июня. Ограничение не распространяется на розничную торговлю в торговых объектах общественного питания в розлив.

Дни трезвости объявлены на Брестчине
© Sputnik / Виктор Толочко
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В этот же день не будут торговать алкоголем и  на территории Ивацевичского района, но ограничение вступает в силу с 00:00 часов и продлится до полуночи.

А в Ивановском районе кроме 9 июня нельзя будет купить алкогольные напитки и 30 мая. В этот день в районе проводятся мероприятия, направленные на пропаганду и популяризацию здорового образа жизни, профилактику пьянства и алкоголизма, борьбу с ними. Ограничения в весенний День трезвости в Ивановском не распространяются на реализацию алкогольных напитков торговыми объектами, осуществляющими розничную торговлю, для проведения свадебных торжеств и ритуальных обрядов. Местные власти также заранее решили объявить День трезвости и на 1 сентября в связи с проведением мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни, профилактику пьянства и алкоголизма, борьбу с ними и приуроченных ко Дню знаний.

 
Теги: Брест
 
 
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Решения об ограничении времени продажи алкогольных напитков региональные власти традиционно принимают во время посевной, уборочной и вступительной компаний.

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