Как не прозевать поступление в вуз: календарь абитуриента





Абитуриенту, полному амбиций, мало готовиться к выпускным школьным и вступительным университетским экзаменам. Нужно вовремя попасть на репетиционное и зарегистрироваться на основное тестирования, не опоздать с подачей документов, заглянуть на День открытых дверей. Все эти мероприятия разбросаны почти по всем месяцам года. Чтобы держать в голове нужные даты было проще, команда каталога компаний TAM.BY вместе с Юрием Романовским, деканом Факультета довузовской подготовки Гродненского государственного университета им. Я.Купалы , подготовили для абитуриентов календарь, который поможет ориентироваться в важных для будущего студента событиях.





Дни открытых дверей

Дни открытых дверей проходят круглый год. За исключением, пожалуй, июля. На него приходится самый разгар вступительной кампании.

В эти дни университеты специально для абитуриентов организовывают встречи и мероприятия, где рассказывают о специальностях, факультетах, особенностях поступления и жизни вуза. Это хорошая возможность познакомиться с выбранным учебным заведением ближе, задать вопросы не только преподавателям, но и студентам.

Некоторые вузы проводят такие дни дважды в год. Чтобы узнать точную дату, зайдите на сайт выбранного университета или позвоните туда.

Репетиционное тестирование

Стоит сразу предупредить, что даты всех этапов вступительной кампании из года в год разнятся. Министерство образования устанавливает их ежегодно, — предупреждает Юрий Яцентович. — Разбежка обычно небольшая, всего в несколько дней. Здесь мы отталкивались от дат, установленных в 2017 году.

Репетиционное тестирование проходит в три этапа. В 2016—2017 учебном году они пришлись на октябрь-декабрь 2016-го, январь-февраль и март-апрель 2017-го. Ходить на них необязательно, но иначе и не проверишь уровень своих знаний. Также рекомендуют попробовать свои силы еще и для того, чтобы узнать, как проходит тестирование, как работать с заданиями и бланками ответов. Плюс в день основного тестирования будет меньше стресса, ведь вы окажетесь в уже знакомой ситуации.

Чтобы поучаствовать в репетиционном тестировании, нужно для начала зарегистрироваться. Это можно сделать в пунктах, перечень которых опубликован на сайте Республиканского института контроля знаний. Многие из них предлагают возможность онлайн-регистрации. Участие в репетиционном тестировании платное. И оплатить услугу можно только с помощью системы ЕРИП. В день "икс" приходим с документом, удостоверяющим личность (паспорт, вид на жительство или удостоверение беженца), квитанцией об оплате и черной гелевой ручкой в место проведения репетиционного тестирования. В каждом городе они свои. Пишем тест, ждем результаты.

Эта схема работает для каждого этапа.

Централизованное тестирование

На этот пункт обратите особое внимание, потому что регистрация на ЦТ уже идет. Она началась 2 мая и продлится до 1 июня включительно.

Централизованное тестирование по всем предметам пройдет в период с 12 июня по 2 июля.

Те, кто по уважительной причине не смог прийти, смогут написать ЦТ в резервные дни. С в этого года их три: 6, 8 и 10 июля. Но, как и остальные сроки, они в следующем году могут измениться. Регистрироваться на тестирование в резервные дни можно с 30 июня по 3 июля. Но стоит учесть, что проводится ЦТ по всем предметам будут в одном месте — Белорусском государственном университете.

Сертификаты с результатами начнут выдавать с 10 июля в местах сдачи ЦТ. Если писали его в резервные дни, то за сертификатами можно идти с 13 июля.

Регистрироваться на ЦТ нужно лично. Если абитуриент не может этого сделать по документально подтвержденной причине, зарегистрировать будущего студента разрешено его законным представителям.

Подача документов и внутренние экзамены





Это, пожалуй, самое волнительное для абитуриентов время. Даты подачи документов и зачисление каждый год немного разнятся. В 2017-ом ваши документы ждут с 12 по 17 июля, если вы поступаете на бюджет или на платное (очно или заочно). Университеты сельскохозяйственного профиля будут принимать документы на платную и бюджетную заочную форму с 15 ноября по 5 декабря.

Если вы поступаете для получения высшего образования на платной основе и специальность не предусматривает сдачу внутренних испытаний, то силовые вузы принимают документы с 12 по 31 июля, творческие — с 12 июля по 2 августа, все остальные — с 12 июля по 4 августа.

Если дополнительные внутренние экзамены сдавать все-таки нужно, то в силовых вузах они пройдут с 18 по 21 июля, в творческих — с 18 по 26 июля, во всех остальных — с 18 по 24 июля, в вузах сельскохозяйственного профиля — с 18 по 25 июля (очная форма) и с 6 по 15 декабря (заочная форма).

Зачисление

Узнать, берут ли вас в спасатели можно будет до 24 июля. Именно в этом время объявят счастливчиков, поступивших в силовые университеты на бюджет.

Будущие режиссеры и другие творческие личности узнают свою судьбу до 28 июля.

Остальные вузы назовут имена счастливчиков до 28 июля.

А заочное отделение сельскохозяйственных учебных заведений объявит бюджетников до 20 декабря.

Если вы поступали для получения высшего образования на платной основе, то силовые вузы назовут зачисленных до 2 августа. Творческие — до 3 августа. Все остальные — до 6 августа. А заочное отделение сельскохозяйственных университетов — до 20 декабря.

Кстати, если не хватило баллов для поступления на бюджет, но такая форма обучения для вас принципиальна, подождите, пока вузы объявят о вакантных бюджетных местах. Случается так, что не все они заполняются в отведенные сроки. Тогда вы сможете подать документы еще раз в этот же или другой университет.

Силовые вузы объявляют о незанятых бюджетных позициях до 25 июля, творческие — до 28 июля, остальные — до 29 июля.

Сроки приема документов на эти места с 26 по 28 июля для силовых университетов, с 29 по 30 июля для творческих, с 30 июля по 1 августа для всех остальных. Зачисление объявят по 30 июля, 1 августа и 3 августа соответственно. Снова не нашли свое имя среди поступивших? У вас еще осталось время для подачи документов на платное обучение.

Если профессия мечты по тем или иным причинам ускользнула от вас, не опускайте руки. У вас появился год, чтобы поработать над ошибками и снова попробовать свои силы.

Материал подготовлен редакцией каталога компаний TAM.BY и Гродненским государственным университетом им. Я.Купалы .