Солнце и +15 градусов. Погода в Могилеве в выходные

В выходные в Могилев наконец-то придут тепло и солнце. И даже порывистый ветер в субботу не омрачит радость от наступления прекрасной весенней погоды. По предварительным данным, она сохранится и на следующей неделе, за исключением пары дней, когда прогнозируют дожди.





Сегодня, 12 мая, будет переменная облачность, днем — +11°С.

В субботу погода будет ясной и теплой — до +15°С. Немного дискомфорта может доставить порывистый ветер до 12 м/с.

В воскресенье, 14 мая, ветер утихнет, будет по-прежнему солнечно и тепло — около 15 °C.

15 мая станет еще теплее — до +17°С. И снова — солнце и легкий ветерок.

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