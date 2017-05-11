В Могилевской области проживает чуть более миллиона человек

Численность населения Могилевской области на 1 января 2017 года составила 1 064,4 тысячи человек. В прошлом году в области родилось 12 810 детей, в том числе 6470 мальчиков и 6340 девочек. Средний возраст рожениц региона составил 28,7 года.





— За прошедший год в области умерло 14 372 человека — это на 38 человек меньше, чем годом ранее. Общий коэффициент смертности составил 13,5 умерших на 1000 человек населения, — рассказала начальник Главного статуправления Могилевской области Елена Морозова. — Самой распространенной причиной смерти остаются болезни системы кровообращения (59% от общего числа умерших).

В прошлом году в области зарегистрировано 7,2 тысячи браков, официально расторгли брак 3,7 тысячи семей. Женщины предпочитают вступать в первый брак в возрасте 25,7 года. Мужчины — в возрасте 27,8 года. Наибольшее число разводов пришлось на семейные пары, прожившие в браке 5−9 лет. Это 25,9% от общего числа разводов.