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БЖД не будет продавать билеты через интернет ночью 13 мая
12.05.2017 09:41 — Новости Общества | БелТА
12 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская железная дорога не будет продавать билеты через интернет ночью 13 мая. Такая информация размещена на сайте БЖД, сообщает БЕЛТА.
В субботу, 13 мая, в связи с проведением плановых технологических работ в ОАО "Банковский процессинговый центр" покупка и возврат проездных документов в системе продажи проездных документов через интернет будут недоступны.
БЖД приносит извинения за временные неудобства.-0-
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В субботу, 13 мая, в связи с проведением плановых технологических работ в ОАО "Банковский процессинговый центр" покупка и возврат проездных документов в системе...
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