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БЖД не будет продавать билеты через интернет ночью 13 мая

12.05.2017 09:41 — Новости Общества | БелТА  
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БЖД не будет продавать билеты через интернет ночью 13 мая

12 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская железная дорога не будет продавать билеты через интернет ночью 13 мая. Такая информация размещена на сайте БЖД, сообщает БЕЛТА.

В субботу, 13 мая, в связи с проведением плановых технологических работ в ОАО "Банковский процессинговый центр" покупка и возврат проездных документов в системе продажи проездных документов через интернет будут недоступны.

БЖД приносит извинения за временные неудобства.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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В субботу, 13 мая, в связи с проведением плановых технологических работ в ОАО "Банковский процессинговый центр" покупка и возврат проездных документов в системе...

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