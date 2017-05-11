БЖД не будет продавать билеты через интернет ночью 13 мая

12 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская железная дорога не будет продавать билеты через интернет ночью 13 мая. Такая информация размещена на сайте БЖД, сообщает БЕЛТА.

В субботу, 13 мая, в связи с проведением плановых технологических работ в ОАО "Банковский процессинговый центр" покупка и возврат проездных документов в системе продажи проездных документов через интернет будут недоступны.

БЖД приносит извинения за временные неудобства.-0-