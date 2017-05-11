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Минздрав: интернам могут предоставить отсрочку от службы в армии

12.05.2017 09:38 — Новости Общества | БелТА  
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Минздрав: интернам могут предоставить отсрочку от службы в армии

12 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси планируется предоставлять отсрочку от службы в армии при прохождении интернатуры, сообщила корреспонденту БЕЛТА начальник управления кадровой политики, учреждений образования Министерства здравоохранения Ольга Маршалко.

"Министерство здравоохранения ходатайствовало перед Минобороны об отсрочке для врачей-интернов, провизоров-интернов в виду специфики подготовки специалистов-медиков. Министерством обороны согласовано решение о внесении изменений в законодательную базу. Я думаю, что в ближайшее время эти вопросы будут исчерпаны", - сказала Ольга Маршалко.

Начальник управления пояснила, что сейчас выпускнику медвуза при прохождении интернатуры отсрочка от призыва на срочную военную службу и в резерве законом "О воинской обязанности и воинской службе" не положена. С внесением изменений в законодательство врачи-интерны, провизоры-интерны не будут уходить в армию до тех пор, пока не закончат процесс подготовки в интернатуре и не сдадут необходимый экзамен.

Среди других нововведений, которые коснутся интернов, это возможность трудоустройства в качестве средних медицинских работников. Сегодня такая возможность есть у студентов-старшекурсников. В отношении врачей-интернов и провизоров-интернов эти вопросы законодательно пока не урегулированы. Минздрав сейчас пересматривает систему допуска к медицинской деятельности студентов медуниверситетов. Соответствующие вопросы находятся в стадии обсуждения, однако определенное видение в министерстве есть.

Студенту, который хочет пойти работать после третьего курса, сейчас необходимо сдать экзамен по практическим навыкам. Аттестацию планируется ужесточить. "Предполагается, что будет введен объективный структурированный клинический экзамен (ОСКЭ), который позволит оценить как теоретическую подготовку, так и практические навыки обучающегося. Выданный по итогу экзамена документ обеспечит допуск обучающегося к участию в оказании медицинской помощи пациентам. Планируется, что этот документ будет учитывать время прохождения интернатуры. То есть интерн также сможет дополнительно трудоустраиваться на должности медицинских работников со средним специальным медицинским образованием", - отметила Ольга Маршалко.

Что касается подготовки в вузе, здесь некоторые изменения коснутся содержания образовательной программы. Вносятся изменения в практический компонент подготовки специалиста. Речь идет о том, чтобы студенты медвузов с 1 курса отрабатывали практические навыки. На каждом последующем курсе они будут совершенствовать уже приобретенные навыки путем прохождения учебной или производственной практики.

Соответствующие вопросы были затронуты во время республиканской конференции по вопросам подготовки кадров для отрасли, которая прошла 11 мая в Минске. Участники мероприятия также обсудили возможности дистанционного обучения в подготовке врачей-интернов, повышения квалификации молодых специалистов, роль научных студенческих сообществ и др.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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