41-летней Наталье Василенко приходится выживать на 75 рублей в месяц. Задолженность за коммуналку уже составляет почти тысячу рублей. Женщину хотят через суд выселить из занимаемой ей комнаты, пишут naviny.by .





11 мая суд Советского района Гомеля начал рассмотрение иска КЖРЭУП «Советское» к 41-летней жительнице областного центра Наталье Василенко. Из-за задолженности по коммунальным платежам женщину хотят выселить из арендной комнаты без предоставления другого жилья, то есть на улицу.

У ответчицы очень тяжелая жизненная ситуация. У нее есть неприватизированная комната в трехкомнатной квартире, черный кот Майкл, кровать, стол и стул. Еще у Натальи третья рабочая группа инвалидности, эпилепсия, повышенное давление, порок сердца, инсульт, проблемы с почками, отсутствие родственников, работы, одиночество, задолженность за коммуналку.

Из-за болезней и множества ограничений (согласно законодательству) женщина долгое время не может устроиться на работу, а сейчас может лишиться последнего — комнаты в квартире. В этой квартире Наталья живет с 1976 года. Бабушки-дедушки умерли, как и родители. Две комнаты приватизировала двоюродная сестра с мужем, в третьей ютится Наталья с черным котом. До эпилепсии она работала в строительной организации, получала неплохие деньги.

В 2011 году у женщины резко началась эпилепсия. Врачи поставили диагноз и написали кучу ограничений по работе: в ночную смену нельзя, больше восьми часов рабочий день нельзя, с приборами нельзя, с людьми нельзя, с вредными веществами нельзя. Но третью группу ей дали только в 2014 году. На работу с такими ограничениями не берут, никуда. От биржи труда не взяли даже перебирать овощи — не прошла медицинскую комиссию.

На сегодняшний день Наталья имеет «доход» в 75 рублей пенсии, потому что 40% ее денег уходит банкам — еще когда работала, взяла кредит на потребительские нужды.

Представитель КЖРЭУП «Советское» подтверждает в суде требования: расторгнуть договор найма жилого помещения, комнаты в 17 квадратных метров, выселить Наталью без предоставления другого жилья. Задолженность по коммунальным составляет 375 рублей, а пеня — более 500 рублей. В итоге — 911 рублей и 7 копеек долга.

На заседании присутствуют и «третьи лица» — двоюродная сестра с мужем. Они демонстрируют равнодушие к судьбе родственницы.

— Вы признаете иск? Каково ваше мнение по выселению Василенко? — спросил судья.

— Решайте сами, на усмотрение суда, — пожали плечами родственники. Правда, один родственник удивляется: «Ну, раньше хоть в другое жилье выселяли. А тут как собаку на улицу».

Наталья также на вопрос судьи — признает ли она иск — ответила утвердительно.

— То есть вы готовы на выселение? — переспросил судья.

— А что вы ждете от меня? Что я упаду здесь на колени и буду умолять вас? — сказала женщина.

Представитель коммунального предприятия говорит, что Василенко предоставлялась субсидия на коммуналку — 35 рублей. Судья просит на следующее заседание принести подтверждающие документы. Данная субсидия предоставляется один раз в год.

Наталья рассказывает о пенсии в 75 рублей, о лекарствах, на которые нужно как минимум 200 рублей в месяц, о том, что льгота на лекарство закончилась 10 марта, о невозможности устроиться на работу.

— А живете вы на что? За счет чего вы живете? — несколько раз уточнил судья. Ответчица объяснила, что помогают люди — с одеждой, питанием.

— У меня нет родственников, — добавила Наталья.

— Так вот же сестра! — указал судья на женщину на первой скамейке, которая в суде — «третье лицо».

— Двоюродная, — поправилат судью родственница.

— Какие шаги вы предпринимали, чтобы решить ситуацию? — уточнил судья.

— Обращалась в администрацию района, обращалась в Минздрав. Никто не помог. Искала человека, чтобы продать почку, — сказала ответчица.

В заседании предоставляют слово «третьему лицу» — двоюродной сестре, она же соседка по квартире. Женщина рассказывает, что она платит коммуналку и что она тоже инвалид третьей группы, и что работает санитаркой с зарплатой 180 рублей.

— Мешает вам она [Василенко] жить? Есть у вас конфликты? Есть у нее вредные привычки? Курение, алкоголь? Включает музыку после 22.00? — задал вопросы судья.

Все ответы — отрицательные: нет, не пьет, не курит, ее вообще не видно, не слышно, сидит в своей комнате тихо, музыку не включает, никому не мешает.

— Иск удовлетворить? — интересуется судья.

— Смотрите сами, — ответили родственники.

Интерес у представителя прокуратуры и суда вызывает наличие у Натальи интернета. Посыпались вопросы — а как давно есть интернет, сколько месяцев, от какого провайдера, а какой тарифный план?

— Я не знаю, какой тарифный план, потому что платит за интернет моя подруга, — ответила женщина. Данные подруги она не соглашается оглашать: «Зачем это суду? Она что-то плохое сделала? Она преступница?».

Судебное заседание решено продолжить 22 мая.

Наталья считает, что ее выселят. Но что будет делать потом, и главное — где, не знает.

— Я же не Вольф Мессинг, не пророк. Не знаю. Были мысли о 16-этажке. Но так жить невозможно. А какие еще перспективы, особенно после инсульта? До инсульта я еще строила планы. Мне не верят, что меня не берут на работу, мол, не может так быть! Вот сестра двоюродная говорит на суде, что у нее же группа, и она работает. Но она получила группу в тот момент, когда работала. И если бы ее уволили, как меня, а потом дали группу — она бы никуда не устроилась. Это же разные диагнозы. У нее есть муж, который может помочь… А когда ты один на льдине… И делай, что хочешь, — поделилась после суда женщина.