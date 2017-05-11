Ужесточение экзамена и отсрочка от армии: предложение Минздрава

МИНСК, 12 мая — Sputnik. Интерны смогут получить отсрочку от службы в армии до конца учебы, если Министерство обороны поддержит соответствующую инициативу Министерства здравоохранения, рассказала начальник управления кадровой политики, учреждений образования Минздрава Ольга Маршалко.



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В настоящее время интерны, окончившие медвуз, не имеют права на отсрочку от призыва. Если же предложения Минздрава будут учтены, то врачи-интерны, провизоры-интерны не будут уходить в армию до конца учебы в интернатуре.

"Министерство здравоохранения ходатайствовало перед Минобороны об отсрочке для врачей-интернов, провизоров-интернов в виду специфики подготовки специалистов-медиков. Министерством обороны согласовано решение о внесении изменений в законодательную базу. Я думаю, что в ближайшее время эти вопросы будут исчерпаны", — цитирует слова Маршалко БелТА .

Кроме того, предполагается дать возможность интернам трудоустраиваться в качестве средних медицинских работников. В настоящее время закон предусматривает такую возможность только для студентов-старшекурсников.

Причем систему допуска студентов к работе предполагается ужесточить. По сложившейся практике студенту, который планирует работать после третьего курса, достаточно сдать экзамен по практическим навыкам.

"Предполагается, что будет введен объективный структурированный клинический экзамен (ОСКЭ), который позволит оценить как теоретическую подготовку, так и практические навыки обучающегося. Выданный по итогу экзамена документ обеспечит допуск обучающегося к участию в оказании медицинской помощи пациентам. Планируется, что этот документ будет учитывать время прохождения интернатуры. То есть интерн также сможет дополнительно трудоустраиваться на должности медицинских работников со средним специальным медицинским образованием", — объяснила Маршалко.

Образовательные программы медвузов также планируется скорректировать. Речь идет об усилении практического компонента подготовки специалиста — причем с первого курса.