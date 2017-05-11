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БЖД назначила на 8-9 июля дополнительные поезда в Александрию на Купалье

12.05.2017 10:15 — Новости Общества | БелТА  
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БЖД назначила на 8-9 июля дополнительные поезда в Александрию на Купалье
Фото из архива

13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская железная дорога назначила на 8-9 июля дополнительные поезда региональных линий эконом-класса для перевозки участников и гостей праздника "Купалье" ("Александрия собирает друзей"), который пройдет в деревне Александрия Шкловского района Могилевской области, сообщили БЕЛТА в пресс-центре БЖД.

Дополнительные поезда будут курсировать по маршруту Могилев-Шклов-Копысь(д. Александрия)-Шклов-Могилев и Орша-Копысь-Орша.

Расписание дополнительных поездов размещено на сайте Белорусской железной дороги.-0-

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
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Дополнительные поезда будут курсировать по маршруту Могилев-Шклов-Копысь(д. Александрия)-Шклов-Могилев и Орша-Копысь-Орша.

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