Впервые в мире: в Минске зародилась Неделя любви к автомобилю

Сегодня в автосалоне SKODA на улице Куприянова в Минске активные шкодоводы совместно с представителями столичного ГАИ и еще нескольких организаций, имеющих непосредственное отношение к автомобилям, объявили о необычной инициативе. Беларусь первой в мире предложила с 18 по 25 мая отметить Неделю любви к автомобилю в дополнение к "зеленому" Дню без автомобиля. Цель этой акции - серией социальных мероприятий показать: автомобиль может и должен улучшать качество жизни.

SKODA как бренд, сфокусированный на комфорте, предложила отблагодарить свои авто за ежедневный комфорт и преданную службу. Для этого ведь нужно не много: проверить машину, обслужить, застраховать или просто помыть. С этой целью одним из главных бонусов, который дарит Неделя любви к своему автомобилю, стали скидки и акции от более десятка известных белорусских компаний, обслуживающих автолюбителей. Ожидается, что список участников будет расти, а количество исправных автомобилей увеличится геометрически.

Таким нестандартным образом организаторы хотят отдать должное самому популярному средству передвижения на Земле, не ругать его за недостатки, как это принято в последнее время, а обратить внимание на прогресс, который оно сделало за последние десятилетия с точки зрения экологичности, безопасности и, в целом, качества жизни человека.

"Мне самому очень нравится идея Дня без автомобиля, когда водители добираются на работу пешком, на велосипеде или на метро. Я с удовольствием участвую в этой "зеленой" акции - езжу на велосипеде, - говорит Сергей Нечипуренко, заместитель директора по маркетингу и продажам SKODA в Беларуси. - Но давайте не будем лицемерить: в ближайшее время мы от автомобиля не откажемся, да и вряд ли это кому-то нужно. Что действительно важно - это чтобы на дорогах ездили во всех смыслах "чистые" и безопасные авто, чтобы водители были вежливыми, чтобы хватало парковок и не было пробок, а те, кто нуждается в помощи на колесах, ее получали. Именно для этого мы придумали отмечать Неделю любви к автомобилю".

Скидки и акции в данном случае комплимент автолюбителям, но не основной повод. Например, вместе со столичной ГАИ в мае SKODA запускает благотворительную кампанию автопомощи "365 дней добра" для семей подопечных Белорусского детского хосписа. Любой неравнодушный водитель сможет выбрать день в году и застолбить его за собой в специальном онлайн-календаре, чтобы в эту дату помочь семье, которая нуждается в транспорте. Подвезти можно будет на своем авто или на специальном "шкодамобиле", который предоставит для этих целей SKODA. Организаторы и хоспис очень надеются за месяц заполнить календарь на год вперед.

Еще одна насущная проблема - правила хорошего тона на дорогах. Сегодня по улицам белорусских городов колесит более 3 млн машин, и без "хороших манер" приятное движение запросто может превратиться в неприятное или вообще в "стояние". Особенно достается новичкам. SKODA и ГАИ 18 мая проведут акцию в поддержку водительского этикета на одном из самых загруженных городских маршрутов. В этот день инспекторы будут дарить подарки тем, кто своевременно предупреждает о маневрах, пропускает другие машины или останавливается помочь заглохнувшим новичкам.

"Любовь к автомобилю, бережное отношение к его техническому "здоровью" - это залог безопасности дорожного движения, - комментирует начальник отдела по агитации и пропаганде УГАИ ГУВД Мингорисполкома Сергей Зараник. - Это составная часть культуры вождения, которую поддерживает ГАИ. Принцип "кто наглее, тот и прав" не работает, более того - именно он чаще всего приводит к ДТП. Мы хотим, чтобы водители вели себя культурно круглый год, и в этом смысле Неделя любви к автомобилю может стать трамплином, сформировать у людей привычку хорошего поведения, повышая качество жизни для всех участников дорожного движения. Такое повышение уровня культуры и взаимоуважение может позволить инициативе вырасти за пределы нашей страны и стать глобальным движением за безопасное вождение".

С 18 по 25 мая в стране во всех сервисах SKODA в Минске можно будет воспользоваться услугами по "вкусным" ценам, причем независимо от марки машины. Также можно будет получить бонусы и скидки при заказе доставки на сайте menu.by, воспользовавшись услугами Белросстраха, заправок А-100, центра антикоррозийной защиты KROWN, а также при покупке обучения на курс для начинающих в школе Сергея Овчинникова. Специальные предложения обещают включить на время акции страховые и лизинговые компании.

К движению автолюбителей могут подключиться и другие компании - Неделя любви к своему автомобилю задумана в открытом формате.

"Мне кажется, многие перестали замечать, как машины изменились и как они изменили нашу жизнь, - добавляет Сергей Нечипуренко. - Философия SKODA - улучшать качество жизни владельцев автомобиля. И многие наши клиенты - при встрече или оставляя отзыв - с удовольствием отмечают: их SKODA открыла для них новые возможности! Наверное, поэтому мы так горячо включились в эту акцию - есть тысяча причин, за что любить наш автомобиль. За технологии, которые так ценят в наших автомобилях, вот, например, передовая система контроля дистанции, которая с помощью радара предупреждает водителя об опасности столкновения, а в случае необходимости самостоятельно задействует тормоза. За экономичность и экологичность. Да и просто за просторный салон, где есть место всем, и уникальный багажник, где есть место всему".

Подтвердить универсальность современного автомобиля и его незаменимое место в жизни решил самый известный "шкодовод" страны - бизнес-консультант, юрист Владимир Несмашный.

"Машину привыкли воспринимать как способ передвижения из точки А (например, дома) до точки Б (например, офиса), - рассказывает Владимир. - При этом современное авто может быть и тем и другим одновременно. Я в своей Skoda Superb разместил полноценный офис, который полностью выполняет функционал стандартного офисного места, а в некотором смысле его превосходит. Например, я не трачу время на переезд, на нахождение в пробках, имею возможность быть максимально мобильным, что в условиях постоянного дефицита времени любого делового человека незаменимо. Мне не нужно ехать на работу - достаточно просто выйти из дома! В современных машинах есть масса полезных функций, которые могут восприниматься как нечто само собой разумеющееся, но они на самом деле здорово упрощают и улучшают нашу жизнь.

Неделя любви к автомобилю в данном формате станет первой подобной акцией не только для Беларуси, но и для всего мира. Организаторы надеются, что инициатива станет постоянной в нашей стране и найдет поддержку за рубежом.