Комфортная солнечная погода ожидается в Беларуси в выходные

12 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Комфортная солнечная погода ожидается в Беларуси в предстоящие выходные, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник службы гидрометеорологических прогнозов Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды Дмитрий Рябов.

"В выходные погодные условия на территории Беларуси в основном будет определять область повышенного атмосферного давления. Облачности будет мало, осадки на большей части страны прекратятся, а в дневные часы будет светить солнце. Ночью и утром будет еще по-весеннему прохладно, а днем установится вполне комфортная погода", - рассказал синоптик.

В субботу, 13 мая, будет преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах Беларуси возможен слабый туман. Температура ночью составит от минус 2 до плюс 4 градусов, по юго-западу - до плюс 7, днем ожидается 12-18 градусов тепла. В Минске прогнозируется переменная облачность, без осадков. Ветер будет восточный 3-8 м/с. Температура ночью составит от нуля до 2 градусов тепла, днем - плюс 13-15.

В воскресенье, 14 мая, также будет преимущественно без осадков. Температура ночью составит от минус 1 до плюс 6 градусов, по югу - до плюс 8, днем прогнозируется 13-20 градусов тепла. В Минске в воскресенье ожидается переменная облачность, осадки не прогнозируются. Ветер будет восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью составит от 2 до 4 градусов выше нуля, днем - 15-17 тепла.

В понедельник, 15 мая, будет преимущественно без осадков, лишь днем в крайних северо-западных районах страны возможны кратковременные дожди. Температура ночью составит от нуля до плюс 7, днем ожидается 16-23 градуса тепла. В Минске также будет без осадков. Ветер прогнозируется восточный 3-8 м/с. Температура ночью составит 3-5 градусов выше нуля, днем ожидается 18-20 градусов тепла.-0-

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