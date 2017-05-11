«Зробім, таварышы, 1963-ці год пераломным у азеляненні!» — с таким призывом обратилась к жителям Витебска председатель горисполкома Евгения Маурина на страницах областной газеты в апреле 1963 года. Затем издание освещало мероприятия по благоустройству и озеленению, а контора Зеленстроя подготовила фотоальбом «Превратим родной город в цветущий сад».

В 1984 году этот альбом попал в фонды областного краеведческого музея. Его передал сотрудник областной типографии имени Коминтерна Михаил Эйдлин. К сожалению, автор фотографий неизвестен. Можно предположить, что это один из сотрудников конторы Зеленстроя. Не исключено также, что снимки выполнил по заказу этой организации один из витебских фотографов.

Фотомастер прошел по улицам, паркам, скверам и зафиксировал, как они выглядели. Давайте и мы в рамках « Прогулок по незнакомому Витебску » совершим «зеленый» променад по городу 1963 года.



Озеленение улицы Кирова. 1963 год

Мероприятия по благоустройству, озеленению и наведению санитарного порядка утвердили на 1-й сессии горсовета. К этой работе привлекали не только организации и учреждения, но и общественность. Тогда был популярен призыв: «Няхай кожны з жыхароў пасадзіць адно-два дрэвы — і горад не пазнаеш!».

По статистике тех лет, сады, парки, скверы в городе на Двине занимали 181 гектар. На одного витеблянина приходилось всего 11−12 кв. метров насаждений. Для сравнения: в Омске этот показатель равнялся 68 кв. метрам.

В 1963 году планировали озеленить парки Мазурино и имени 40-летия ВЛКСМ, набережные Двины и Витьбы, территории предприятий, учреждений, школ, садиков, больниц и т.д. Воскресники, декадники, месячники по благоустройству проходили с апреля по ноябрь.



Цветочная клумба в парке имени Ленина. 1963 год

В мае «Віцебскі рабочы» писал о первых итогах. Так, в Октябрьском районе во дворах посадили более 600 фруктовых, плодово-ягодных деревьев и декоративных кустарников. Этот район победил в соцсоревновании, и ему выделили 500 рублей для премирования активистов.

Крупная магистраль Октябрьского района — проспект Фрунзе . Вдоль него, на участке от проспекта Людникова до улицы Терешковой, в начале 1960-х годов построили первый микрорайон с типовыми крупнопанельными домами. Одновременно с возведением пятиэтажек здесь приводили в порядок дворы. Район украшали большие газоны с цветами, вдоль проезжей части посадили деревья.



Озеленение проспекта Фрунзе. 1963 год

Озеленение и благоустройство проводили в первую очередь на центральных улицах, в парках и скверах. Именно они присутствуют на фотографиях неизвестного мастера.

Вот снимок с изображением Привокзальной площади. Как видно, в 1963 году здесь было достаточно много зеленых насаждений — росли кустарники, были разбиты клумбы, рядом стояли скамейки.



Привокзальная площадь. 1963 год

Недалеко от вокзала, у кинотеатра «Октябрь» (сейчас в этом здании находится Дворец творчества детей и молодежи), разбили сквер. Когда-то здесь была заболоченная площадка. Местные жители ее благоустроили, а ученики СШ № 25 (находилась на современной Витебск. Улица Покровская. Адрес, который ищет каждый турист">улице Покровской) посадили плодовые деревья. Частично сквер сохранился.

Кстати, «Октябрь» возвели в том же 1963 году. Это был третий широкоформатный кинотеатр в республике. Первый сеанс состоялся 8 марта — любители кино увидели художественный фильм «Повесть огненных лет».

В кадр попала и часть улицы Космонавтов — в честь отважных покорителей космоса ее переименовали в 1962-м. А до этого улица называлась Кольцевой. На переднем плане виден жилой дом, построенный в 1961 году для работников витебских предприятий.



Сквер с плодовыми деревьями возле кинотеатра «Октябрь». Снимок сделан с крыши здания почты. 1963 год

Благоустраивали и другие парки и скверы в Витебске. На улице Горовца в 1950-х годах на месте старой застройки и окружающей территории разбили сквер. Вскоре он, как и улица, получил имя известного летчика.

На снимке видны беседка, скамейки, песчаные дорожки. А вдали — скульптура слона, возле которой любили фотографироваться и дети, и взрослые.



Сквер на улице Горовца. 1963 год

Эта скульптура простояла в парке недолго. Много лет спустя, в 1995-м, на центральной аллее установили памятник уроженцу Витебщины, Герою Советского Союза Александру Горовцу. Сегодня этот сквер выглядит более торжественно и строго, чем 50 лет назад.



Скульптура в сквере имени Горовца. Фото из архива семьи Игоря Гусаревича

Одним из любимых мест отдыха горожан был парк имени Фрунзе. Планировалось, что к середине 1960-х годов этот зеленый массив «перешагнет» улицу Доватора и разрастется до городского стадиона. В 1963 году здесь благоустроили клумбы и газоны, посадили новые сорта деревьев, кустарников и цветов.

В мае 1963 года газета «Віцебскі рабочы» посвятила отдельную заметку отдыху в парке имени Фрунзе в выходной день: «З самай раніцы яго алеі абудзіліся звонкімі галасамі вучняў многіх школ, якія прыйшлі ў Летні тэатр адзначаць дзень нараджэння піянерскай арганізацыі імя Леніна. У парку так хораша, так лёгка дыхаецца. Сотні малышоў запоўнілі дзіцячую пляцоўку. Арэлі, розныя качалкі, хадулі, побач карусель. Жадаючых пакатацца на коніку альбо машынках было вельмі многа… Да паслуг дарослых більярдная, цір, чытальная зала, шашкі, шахматы, арэлі. У летнім тэатры адбылася канцэрт-лекцыя „Народная музычная культура“. Лекцыя суправаджалася выкананнем твораў кампазітараў артыстамі Беларускай дзяржаўнай філармоніі…».

Вечером для всех желающих состоялся киносеанс.



В одном из уголков парка имени Фрунзе стоял вот такой памятник Ленину (не сохранился). 1963 год

Несколько снимков фотограф сделал в парке имени 30-летия ВЛКСМ. Его заложили еще до войны, в послевоенные годы реконструировали. Зеленую зону между улицей Максима Горького и берегом Двины привели в порядок работники предприятий Первомайского района.

На снимке запечатлена часть парка — территория перед нынешним спорткомплексом «Комсомолец». Вдали видна скульптура «Дружба народов», расположенная перед 5-ым коммунальным домом.



Цветочный партер в парке имени 30-летия ВЛКСМ. 1963 год



Центральная аллея парка имени 30-летия ВЛКСМ. 1963 год

Возле многих предприятий Витебска создали целые комплексы зеленых насаждений с аллеями, скверами, площадками для отдыха. Так, возле станкостроительного завода имени Коминтерна рос плодовый сад. Его посадили сами заводчане. Станкостроители отличились в озеленении и других мест в Железнодорожном районе.



Плодовый сад возле завода имени Коминтерна. 1963 год

Как отмечали работники Зеленстроя, до 1963 года деревья для посадки в городе привозили из леса, но они были плохого декоративного качества и бедны по ассортименту. Кустарники высаживали всего двух видов: желтую акацию и спирею.

А в 1963-м Витебск уже украсили все «ведущие» виды деревьев и кустарников: липы, каштаны, клены, розы, жимолость, айва и т.д.



Каштаны на проспекте Фрунзе. 1963 год. Как будто ничего и не изменилось за 50 лет!

Отдельные уголки Витебска украшали необычные цветочные композиции. Например, перед входом в здание областного краеведческого музея устроили цветочное панно в виде стены и башни московского Кремля.



Цветочное панно у здания ратуши. 1963 год

Через несколько лет на месте этой композиции появится памятный знак в честь патриотов, казненных в годы немецко-фашистской оккупации.