|
"Прогулки по незнакомому Витебску". Как выглядели парки и клумбы в городе полвека назад
12.05.2017 10:48 — Новости Общества | Tut.by
«Зробім, таварышы, 1963-ці год пераломным у азеляненні!» — с таким призывом обратилась к жителям Витебска председатель горисполкома Евгения Маурина на страницах областной газеты в апреле 1963 года. Затем издание освещало мероприятия по благоустройству и озеленению, а контора Зеленстроя подготовила фотоальбом «Превратим родной город в цветущий сад».
В 1984 году этот альбом попал в фонды областного краеведческого музея. Его передал сотрудник областной типографии имени Коминтерна Михаил Эйдлин. К сожалению, автор фотографий неизвестен. Можно предположить, что это один из сотрудников конторы Зеленстроя. Не исключено также, что снимки выполнил по заказу этой организации один из витебских фотографов.
Фотомастер прошел по улицам, паркам, скверам и зафиксировал, как они выглядели. Давайте и мы в рамках «
Мероприятия по благоустройству, озеленению и наведению санитарного порядка утвердили на 1-й сессии горсовета. К этой работе привлекали не только организации и учреждения, но и общественность. Тогда был популярен призыв: «Няхай кожны з жыхароў пасадзіць адно-два дрэвы — і горад не пазнаеш!».
По статистике тех лет, сады, парки, скверы в городе на Двине занимали 181 гектар. На одного витеблянина приходилось всего 11−12 кв. метров насаждений. Для сравнения: в Омске этот показатель равнялся 68 кв. метрам.
В 1963 году планировали озеленить парки Мазурино и имени 40-летия ВЛКСМ, набережные Двины и Витьбы, территории предприятий, учреждений, школ, садиков, больниц и т.д. Воскресники, декадники, месячники по благоустройству проходили с апреля по ноябрь.
В мае «Віцебскі рабочы» писал о первых итогах. Так, в Октябрьском районе во дворах посадили более 600 фруктовых, плодово-ягодных деревьев и декоративных кустарников. Этот район победил в соцсоревновании, и ему выделили 500 рублей для премирования активистов.
Крупная магистраль Октябрьского района —
Озеленение и благоустройство проводили в первую очередь на центральных улицах, в парках и скверах. Именно они присутствуют на фотографиях неизвестного мастера.
Вот снимок с изображением Привокзальной площади. Как видно, в 1963 году здесь было достаточно много зеленых насаждений — росли кустарники, были разбиты клумбы, рядом стояли скамейки.
Недалеко от вокзала, у кинотеатра «Октябрь» (сейчас в этом здании находится Дворец творчества детей и молодежи), разбили сквер. Когда-то здесь была заболоченная площадка. Местные жители ее благоустроили, а ученики СШ № 25 (находилась на современной Витебск. Улица Покровская. Адрес, который ищет каждый турист">улице Покровской) посадили плодовые деревья. Частично сквер сохранился.
Кстати, «Октябрь» возвели в том же 1963 году. Это был третий широкоформатный кинотеатр в республике. Первый сеанс состоялся 8 марта — любители кино увидели художественный фильм «Повесть огненных лет».
В кадр попала и часть улицы Космонавтов — в честь отважных покорителей космоса ее переименовали в 1962-м. А до этого улица называлась Кольцевой. На переднем плане виден жилой дом, построенный в 1961 году для работников витебских предприятий.
Благоустраивали и другие парки и скверы в Витебске. На
На снимке видны беседка, скамейки, песчаные дорожки. А вдали — скульптура слона, возле которой любили фотографироваться и дети, и взрослые.
Эта скульптура простояла в парке недолго. Много лет спустя, в 1995-м, на центральной аллее установили памятник уроженцу Витебщины, Герою Советского Союза Александру Горовцу. Сегодня этот сквер выглядит более торжественно и строго, чем 50 лет назад.
Одним из любимых мест отдыха горожан был парк имени Фрунзе. Планировалось, что к середине 1960-х годов этот зеленый массив «перешагнет»
В мае 1963 года газета «Віцебскі рабочы» посвятила отдельную заметку отдыху в парке имени Фрунзе в выходной день: «З самай раніцы яго алеі абудзіліся звонкімі галасамі вучняў многіх школ, якія прыйшлі ў Летні тэатр адзначаць дзень нараджэння піянерскай арганізацыі імя Леніна. У парку так хораша, так лёгка дыхаецца. Сотні малышоў запоўнілі дзіцячую пляцоўку. Арэлі, розныя качалкі, хадулі, побач карусель. Жадаючых пакатацца на коніку альбо машынках было вельмі многа… Да паслуг дарослых більярдная, цір, чытальная зала, шашкі, шахматы, арэлі. У летнім тэатры адбылася канцэрт-лекцыя „Народная музычная культура“. Лекцыя суправаджалася выкананнем твораў кампазітараў артыстамі Беларускай дзяржаўнай філармоніі…».
Вечером для всех желающих состоялся киносеанс.
Несколько снимков фотограф сделал в парке имени 30-летия ВЛКСМ. Его заложили еще до войны, в послевоенные годы реконструировали. Зеленую зону между улицей Максима Горького и берегом Двины привели в порядок работники предприятий Первомайского района.
На снимке запечатлена часть парка — территория перед нынешним спорткомплексом «Комсомолец». Вдали видна скульптура «Дружба народов», расположенная перед 5-ым коммунальным домом.
Возле многих предприятий Витебска создали целые комплексы зеленых насаждений с аллеями, скверами, площадками для отдыха. Так, возле станкостроительного завода имени Коминтерна рос плодовый сад. Его посадили сами заводчане. Станкостроители отличились в озеленении и других мест в Железнодорожном районе.
Как отмечали работники Зеленстроя, до 1963 года деревья для посадки в городе привозили из леса, но они были плохого декоративного качества и бедны по ассортименту. Кустарники высаживали всего двух видов: желтую акацию и спирею.
А в 1963-м Витебск уже украсили все «ведущие» виды деревьев и кустарников: липы, каштаны, клены, розы, жимолость, айва и т.д.
Отдельные уголки Витебска украшали необычные цветочные композиции. Например, перед входом в здание областного краеведческого музея устроили цветочное панно в виде стены и башни московского Кремля.
Через несколько лет на месте этой композиции появится памятный знак в честь патриотов, казненных в годы немецко-фашистской оккупации.
Читайте также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Неизвестный фотомастер прошел по улицам, паркам, скверам и зафиксировал, как они выглядели. Давайте и мы в рамках "Прогулок по незнакомому Витебску" совершим...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)
Комментарии