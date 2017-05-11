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Пенсионеры до 30 сентября могут ездить в пригородных автобусах со скидкой 50%

12.05.2017 10:59 — Новости Общества | БелТА  
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Пенсионеры до 30 сентября могут ездить в пригородных автобусах со скидкой 50%

12 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пенсионеры до 30 сентября могут ездить в пригородных автобусах с 50-процентной скидкой. Такая информация размещена на сайте ГП "Минсктранс".

Льгота по оплате услуг автомобильного пассажирского транспорта общего пользования регулярного пригородного сообщения предоставляется ежегодно на период проведения сезонных сельскохозяйственных работ. Ей могут воспользоваться граждане, достигшие общеустановленного пенсионного возраста, которым назначена государственная пенсия независимо от ее вида.

Скидки не распространяются на автомобили такси.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Льгота по оплате услуг автомобильного пассажирского транспорта общего пользования регулярного пригородного сообщения предоставляется ежегодно на период...

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