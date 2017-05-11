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Из-за холодов в Могилеве изменили даты отключения горячей воды. Новый график

12.05.2017 10:39 — Новости Общества | Tut.by  
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Отключение горячей воды в центре Могилева перенесли из-за похолодания. Из-за этого изменился практически весь график проведения профилактических работ. Новый график уже утвержден, но находится на стадии подписания. Сроки отключения горячей воды остались прежними лишь в поселках Ямницком и Рабочем, микрорайонах Мир-1, Мир-2, Казимировка, Спутник, сообщил TUT.BY диспетчер Могилевских теплосетей.


Фото: pixabаy.com

Новый график отключения горячей воды в Могилеве:

25 мая — 7 июня — поселки Ямницкий и Рабочий, улицы Челюскинцев, Вавилова, Строителей, Лазаренко, Космонавтов до пересечения с ул. Лазаренко, микрорайоны Мир-1 и Мир-2 (улицы Якубовского, Сурганова, Орловского, Б.-Бирули), Казимировка и Спутник;

6 — 17 июля — поселок Буйничи;

5 — 18 июля — район Заднепровье;

27 июля — 8 августа — центр города, проспект Мира до гостиницы «Могилев», автовокзал, микрорайоны Юбилейный и 30 лет Победы, железнодорожный вокзал (до улицы Белинского), улица Крупской (до улицы Рижская);

16 — 29 августа — микрорайон Соломинка (район завода «Трансмаш»), улицы Крупской, Жемчужная, Каштанова, Турова, Кулибина.

Проверять систему теплоснабжения будут повышением в ней давления, а это может привести к разрывам трубопроводов. Могилевчан просят сообщать о размывах грунта, проседании покрытия проезжей части и тротуаров, выходе воды на поверхность земли в диспетчерскую службу Могилевских тепловых сетей по телефонам: 27−65−57, 28−12−48, 8−033−319−15−90.

При возможных изменениях графика отключения воды жильцам микрорайона обязаны сообщить об этом ЖЭУ.

 
Теги: Могилев
 
 
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Сроки проведения профилактических работ остались прежними лишь в поселках Ямницком и Рабочем, микрорайонах Мир-1, Мир-2, Казимировка, Спутник.

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