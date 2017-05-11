В Беларуси почти каждый третий ребенок получает госпособие

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12 мая, Минск /Елена Прус - БЕЛТА/. В Беларуси почти каждый третий ребенок получает тот или иной вид государственного пособия. Об этом сообщил на пресс-конференции заместитель министра труда и социальной защиты Александр Румак, передает корреспондент БЕЛТА.

В Беларуси назначается 11 видов государственных пособий. Они выплачиваются на 558 тыс. детей, или 30,6% от их общей численности. При этом удельный вес детей в возрасте до 3 лет, обеспеченных госпособиями, достигает практически 100% (348,6 тыс. малышей).

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