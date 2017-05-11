Май возвращается: в выходные тепло и без осадков

Погодные условия на территории Беларуси в основном будет определять область повышенного атмосферного давления. Облачности практически нет, осадки на большей части прекратятся, в дневные часы — солнечная погода. Ночью и утром еще будет ощущаться прохлада, а днем мы наконец-то насладимся комфортной погодой. Об этом TUT.BY рассказал начальник службы метеорологических прогнозов Гидромета Минприроды Дмитрий Рябов.



Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

13 мая, в субботу, преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Температура ночью −2…+4°С, по юго-западу до +7°С; днем +12…+18°С.

В Минске ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3−8 м/с. Температура ночью 0…+2°С, днем +13…+15°С.

14 мая, в воскресенье, преимущественно без осадков. Температура ночью −1…+6°С, по югу до +8°С, днем +13…+20°С.

В Минске — переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3−8 м/с. Температура воздуха минимальная ночью +2…+4°С, максимальная днем +15…+17°С.

15 мая, в понедельник, преимущественно без осадков, лишь днем в крайних северо-западных районах страны возможны кратковременные дожди. Температура ночью 0…+7°С, днем +16…+23°С.

В Минске по-прежнему переменная облачность, без осадков, ветер восточный 3−8 м/с. Температура ночью +3…+5°С, днем +18…+ 20°C.

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