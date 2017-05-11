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Двойное убийство в Слониме: обвинение предъявлено несовершеннолетнему внуку погибших
12.05.2017 11:13 — Новости Общества | Tut.by
16-летнему подозреваемому в двойном убийстве в Слониме Гродненской области предъявлено обвинение. Действия подростка квалифицированы следствием по первой части статьи «Убийство, совершенное при отягчающих обстоятельствах», сообщила официальный представитель Следственного комитета РБ Юлия Гончарова.
Напомним, трагедия
— Ребенка любили, одевали-обували, деньги давали. Саша — хороший мальчик, в церковь ходил, всегда здоровался. Ничего плохого от Тамары и Леонида мы никогда о нем не слышали. Может быть, и были какие-то проблемы, но сами понимаете — переходный возраст, к которому надо относиться снисходительно. Да, мама его уехала в Арабские Эмираты, где и жила последнее время. Но исправно присылала деньги и приезжала в гости. А Сашу бабушка и дедушка с трех лет воспитывали и всем обеспечивали.
Тем не менее в Следственном комитете
В ходе допроса в качестве обвиняемого юноша подтвердил, что убил бабушку и дедушку. Причиной убийства он назвал обострение существовавших на протяжении длительного времени конфликтных отношений с родственниками.
— Окончательная правовая оценка действиям школьника будет дана по результатам расследования уголовного дела с учетом заключений экспертов и комплексной оценки всех полученных доказательств. В настоящее время назначено проведение комплексной стационарной психолого-психиатрической экспертизы обвиняемого на основании собранных следствием материалов, необходимых для проведения данного исследования. Следствие продолжает работу по делу, сообщила официальный представитель ведомства.
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Действия подростка квалифицированы следствием по первой части статьи "Убийство, совершенное при отягчающих обстоятельствах".
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