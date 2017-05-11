Эксклюзивное интервью министра обороны Армении Вигена Саргсяна

Министр обороны Армении Виген Саргсян в эксклюзивном интервью телеканалу «МИР» рассказал о взаимодействии в рамках ОДКБ, совместных гуманитарных операциях в Сирии и многом другом.

- В этом году страны-члены ОДКБ отмечают юбилей организации – 25-летие подписания Договора о коллективной безопасности. Как бы вы оценили становление, развитие и сегодняшнюю деятельность организации?

Виген Саргсян: Армения является одной из стран-учредителей ОДКБ и всегда придавала огромное значение этой организации как механизму обеспечения собственной безопасности и регионального взаимодействия по вопросам современных вызовов и угроз. Мы исходим из того, что любая организация – это то, что в нее вкладывают страны-участницы. Все успехи нашей организации и все, что нам еще предстоит сделать – это прямое отображение нашей готовности всех стран-участниц ОДКБ вкладывать больше смыслов и содержания в эту организацию. За эти годы мы добились очень серьезных успехов – сформированы Коллективные силы оперативного реагирования, идут совместные действия по укреплению миротворческой составляющей. Я считаю, что за эти годы организация в принципе состоялась как военно-политический блок, который создает возможности повышения уровня безопасности всех ее членов.

- Армения стоит у истоков создания организации. В прошлом году республика председательствовала. Со 2 мая текущего года генеральным секретарем организации также является представитель Армении. Каков вклад именно Армении в развитие этой организации?

Виген Саргсян: Как я уже отметил, мы всегда придавали большое значение развитию ОДКБ, использовали все возможности для продвижения интеграционных процессов и идей на пространстве ОДКБ. Мы очень гордимся тем, что именно в год председательства Армении стало возможно согласовать и принять Стратегию коллективной безопасности – это основополагающий документ организации, очерчивающий структуру и основные вызовы и угрозы, стоящие перед нашей организацией в зоне ее ответственности. Мы действительно очень рады тому, что в соответствии с принятыми соглашениями о ротации назначение на должность генерального секретаря эту должность со 2 мая занял гражданин Армении. При этом мы исходим из того, что любой генеральный секретарь действует от имени всей организации и является международным чиновником, а не представителем своего государства при этой организации. Очень гордясь тем, что Юрий Григорьевич Хачатуров избран на должность генсека ОДКБ, мы исходим из того, что он будет представлять интересы всех государств - точно так же, как это делал Николай Николаевич Бордюжа. От генерального секретаря очень многое зависит в плане оперативности принятия решений, их подготовки, согласования позиций сторон в период между сессиями.

- Армения и Россия взаимодействуют по линии ОДКБ также и при осуществлении совместных гуманитарных миссий. Уже дважды отправили в Сирию гуманитарный груз. Как долго будет продолжаться совместная гуманитарная помощь именно сирийскому народу?

Виген Саргсян: Для Армении Сирия имеет особое значение. Кроме того, что там проживают десятки тысяч этнических армян, народ Сирии в свое время оказал существенную гуманитарную помощь армянам, которые были вынуждены переселяться со своей родины в годы геноцида в Османской империи. Народ Армении это очень хорошо помнит. Сегодня, когда народу Сирии нужна помощь, мы, не задумываясь, решили объединить усилия с Российской Федерацией. Мы очень благодарны Вооруженным силам России за то, что возможно с помощью российской военной авиации доставлять такие грузы в Сирию. Уже в этом месяце, я думаю, нам удастся направить третью партию такой помощи. В принципе мы ведем разговор с российскими коллегами о расширении формата нашего взаимодействия, и видим такие возможности в таких областях, как гуманитарное разминирование и ряд других направлений, где народу Сирии нужна помощь Армении, армянских вооруженных сил.

- К сожалению, когда сегодня мы говорим о Сирии, возникают ассоциации именно с терроризмом. Терроризм сегодня - это угроза для всех, можно сказать, что террор уже практически на пороге стран-членов ОДКБ. Насколько организация готова противостоять этой чуме современности?

Виген Саргсян: К сожалению, сегодня говорить, что террор на пороге не соразмерно, потому что мы уже видели проявления террористических действий на территории стран-членов ОДКБ. Не только в зоне ответственности ОДКБ, но и практически во всех регионах мира периодически находят свое проявление эти ужасные преступления, в основном основанные на ненависти и попытке путем убийства или поражения ни в чем не повинных мирных граждан. Поэтому нам надо готовиться к отражению таких угроз вместе. По целому ряду направлений у нас есть такие программы, в рамках ОДКБ мы взаимодействуем по целому ряду направлений. Думаю, в ближайшие годы нам предстоит усилить антитеррористическую составляющую и дополнять ее постоянно обновляющимися инструментами, поскольку сам терроризм очень быстро меняет свои формы, принимает новые проявления, берет на вооружение новые инструменты. Поэтому надо адекватно этому отвечать, постоянно обновляя формы ответа. Нам предстоит очень много работы в этом направлении.

- Недавно была создана объединенная группировка вооруженных сил Армении и России. Насколько она усилит фактор стабильности и безопасности в нашем регионе?

Виген Саргсян: С первых лет независимости Армения и Россия реализовали свое партнерство как стратегический союз. Исходя из этого, в соглашениях о военно-политическом сотрудничестве между нашими странами закреплен высший принцип коллективной обороны - угроза или нападение на одну из стран расценивается как нападение на обе страны. У нас есть такая же формулировка в формате ОДКБ. Но повторю - такая формулировка есть и в наших двусторонних документах. Именно эта формулировка и понимание союзнического отношения на стратегическом уровне требовала механизмов и инструментов совместных действий в случае возникновения такой необходимости. Это и совместное оперативное планирование, и совместное применение сил в случае возникновения необходимости. Мы очень серьезно относимся к этой работе. С Сергеем Кожугетовичем Шойгу у нас была возможность подробно обсудить видение и наши подходы к реализации этого соглашения. На уровне генеральных штабов и планирующих управлений тоже проводится соответствующая работа. В этом году уже есть запланированные мероприятия и совместные учения. Думаю, нам предстоит планировать и продолжать эту работу очень последовательно из года в год. Дай бог, чтобы она никогда не пригодилась. Но сама суть подготовки вооруженных сил заключается в том, чтобы быть в состоянии отразить любую угрозу.

- Когда вы возглавили Министерство обороны Армении практически с первых дней вы начали внедрять концепцию «Нация-армия», которая подразумевает не милитаризацию страны, а консолидацию общества вокруг армии, обороны и безопасности. Недавно вы представили две новые программы для офицеров и солдат-срочников. Что они дадут армии Армении?

Виген Саргсян: Вся концепция «Нация-армия» исходит из того, что страна, имеющая три миллиона населения и несоразмерно большие по числу вооруженные силы на душу населения должна быть готова мобилизовать свои ресурсы. При этом использую большой общественный ресурс на поддержание армии, вооруженных сил, армия должна научиться отдавать обратно обществу в виде образовательных, медицинских, научных и производственных программ. Именно на это нацелена концепцию «Нация-армия».

Что касается двух программ, которые я предложил на общественное обсуждение, одна из них - это программа подготовки офицерских кадров младшего звена из числа выпускников гражданских вузов с проведением необходимой военной подготовки на соответствующих централизованных кафедрах с возможностью несения службы не в качестве солдата-срочника, а в качестве офицера. Это, на наш взгляд, даст гражданам Армении, имеющим соответствующую квалификацию и высшее образование, быть более полезными для укрепления боеспособности страны. Программа для солдат-срочников позволит совместить контрактную службу со срочной и сможет стать важным социальным лифтом для молодежи, которая проходит службу в вооруженных силах Армении, открыв для них возможность использовать накопленные на личных счетах средства по ряду социальных программ доступного жилья, развития сельского хозяйства (если они приходят на службу из сельской местности) или для получения качественного высшего образования.