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В Беларуси прорабатывается вопрос об установлении Дня отца
12.05.2017 11:33 — Новости Общества | БелТА
Фото из архива
12 мая, Минск /Елена Прус - БЕЛТА/. В Беларуси прорабатывается вопрос об установлении Дня отца, сообщил на пресс-конференции заместитель министра труда и социальной защиты Александр Румак, передает корреспондент БЕЛТА.
По словам замминистра, за установление такого праздника высказались 43,7% участников соцопроса.
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По словам замминистра, за установление такого праздника высказались 43,7% участников соцопроса.
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