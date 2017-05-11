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Более 66% жителей Беларуси выступают за введение обязательного отцовского отпуска
12.05.2017 11:33 — Новости Общества | БелТА
12 мая, Минск /Елена Прус - БЕЛТА/. Более 66% жителей Беларуси выступают за введение обязательного отцовского отпуска. Такие данные социсследования озвучил на пресс-конференции заместитель министра труда и социальной защиты Александр Румак, передает корреспондент БЕЛТА.
По словам замминистра, среди респондентов-мужчин за введение такого отпуска высказались 61,2%, среди женщин - 70,3%.
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По словам замминистра, среди респондентов-мужчин за введение такого отпуска высказались 61,2%, среди женщин - 70,3%.
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