В Беларуси прорабатывается вопрос о предоставлении обязательного отцовского отпуска - Румак

Александр Румак. Фото из архива

12 мая, Минск /Елена Прус - БЕЛТА/. В Беларуси прорабатывается вопрос о предоставлении обязательного отцовского отпуска. Об этом сообщил на пресс-конференции заместитель министра труда и социальной защиты Александр Румак, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам замминистра, создана межведомственная рабочая группа по рассмотрению вопроса об установлении обязательного социального отпуска для отцов при рождении ребенка. В ее состав включены представители министерств образования, здравоохранения, финансов, депутаты Палаты представителей, Федерации профсоюзов Беларуси, Фонда социальной защиты населения, Конфедерации промышленников и предпринимателей (нанимателей).

Очередное заседание рабочей группы состоится в конце мая, сказал замминистра, возглавляющий эту группу.

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