ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Беларуси прорабатывается вопрос о предоставлении обязательного отцовского отпуска - Румак

12.05.2017 11:27 — Новости Общества | БелТА  
Размер текста:
A
A
A
В Беларуси прорабатывается вопрос о предоставлении обязательного отцовского отпуска - Румак
Александр Румак. Фото из архива

12 мая, Минск /Елена Прус - БЕЛТА/. В Беларуси прорабатывается вопрос о предоставлении обязательного отцовского отпуска. Об этом сообщил на пресс-конференции заместитель министра труда и социальной защиты Александр Румак, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам замминистра, создана межведомственная рабочая группа по рассмотрению вопроса об установлении обязательного социального отпуска для отцов при рождении ребенка. В ее состав включены представители министерств образования, здравоохранения, финансов, депутаты Палаты представителей, Федерации профсоюзов Беларуси, Фонда социальной защиты населения, Конфедерации промышленников и предпринимателей (нанимателей).

Очередное заседание рабочей группы состоится в конце мая, сказал замминистра, возглавляющий эту группу.

/Будет дополнено/.-0-

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Очередное заседание рабочей группы состоится в конце мая, сказал замминистра, возглавляющий эту группу.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Тренера по спортивной аэробике приговорили к 15 годам лишения свободы за педофилию и детское порно
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

11.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика