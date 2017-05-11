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В Беларуси прорабатывается вопрос о предоставлении обязательного отцовского отпуска - Румак
12.05.2017 11:27 — Новости Общества | БелТА
Александр Румак. Фото из архива
12 мая, Минск /Елена Прус - БЕЛТА/. В Беларуси прорабатывается вопрос о предоставлении обязательного отцовского отпуска. Об этом сообщил на пресс-конференции заместитель министра труда и социальной защиты Александр Румак, передает корреспондент БЕЛТА.
По словам замминистра, создана межведомственная рабочая группа по рассмотрению вопроса об установлении обязательного социального отпуска для отцов при рождении ребенка. В ее состав включены представители министерств образования, здравоохранения, финансов, депутаты Палаты представителей, Федерации профсоюзов Беларуси, Фонда социальной защиты населения, Конфедерации промышленников и предпринимателей (нанимателей).
Очередное заседание рабочей группы состоится в конце мая, сказал замминистра, возглавляющий эту группу.
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Очередное заседание рабочей группы состоится в конце мая, сказал замминистра, возглавляющий эту группу.
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