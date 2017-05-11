12 мая, Минск /Елена Прус - БЕЛТА/. В Беларуси открыто депозитных счетов "Семейный капитал" на общую сумму более $361 млн. Об этом сообщил на пресс-конференции заместитель министра труда и социальной защиты Александр Румак, передает корреспондент БЕЛТА.

Более двух лет реализуется в Беларуси программа семейного капитала. На 1 мая текущего года в ОАО "АСБ Беларусбанк" открыто 36 119 депозитных счетов "Семейный капитал" на общую сумму более $361 млн, в том числе в 2017 году - 5 554 депозитных счета на $55,5 млн.

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