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В Беларуси более 15% пар бесплодны - Минздрав

12.05.2017 11:45 — Новости Общества | БелТА  
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12 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси более 15% пар бесплодны. Об этом сообщила главный акушер-гинеколог Министерства здравоохранения, доцент кафедры акушерства и гинекологии БелМАПО Юлия Савочкина, передает корреспондент БЕЛТА.

Как отметила представитель министерства, этой проблеме в Беларуси уделяется большое внимание. В стране планируется создать службу планирования семьи и службу мужского здоровья.

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Теги: Минск
 
 
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Как отметила представитель министерства, этой проблеме в Беларуси уделяется большое внимание. В стране планируется создать службу планирования семьи и службу...

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