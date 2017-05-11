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В Беларуси более 15% пар бесплодны - Минздрав
12.05.2017 11:45 — Новости Общества | БелТА
12 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси более 15% пар бесплодны. Об этом сообщила главный акушер-гинеколог Министерства здравоохранения, доцент кафедры акушерства и гинекологии БелМАПО Юлия Савочкина, передает корреспондент БЕЛТА.
Как отметила представитель министерства, этой проблеме в Беларуси уделяется большое внимание. В стране планируется создать службу планирования семьи и службу мужского здоровья.
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Как отметила представитель министерства, этой проблеме в Беларуси уделяется большое внимание. В стране планируется создать службу планирования семьи и службу...
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